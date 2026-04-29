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Жилой комплекс ЖК в Бечичи

Boreti, Черногория
от
$171,527
;
3
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ID: 39760
ID новостройки на Realting
In CRM: 50
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti
  • Адрес
    Sremskog fronta, 22

О комплексе

Туристический апарт-комплекс в Бечичи — одном из самых востребованных курортных посёлков Будванской ривьеры, всего в паре минут ходьбы от набережной и пляжа. Архитектура здания сочетает облицовку натуральным камнем и деревянными панелями с панорамными балконами на каждом уровне — фасад спроектирован так, чтобы максимально раскрыть вид на море и горы. Основные характеристики • Этажность: 2 подземных этажа (паркинг) + первый этаж + 4 этажа (2G+P+4) • Количество юнитов в текущей продаже: 20 апартаментов (1–3 этажи) • Паркинг: два подземных уровня, лифт, кладовые • Отделка мест общего пользования: мраморная керамика (холлы, лестницы) • Стадия проекта: проект на предпродажной, ранней стадии реализации О комплексе Здание расположено в глубине жилого квартала Бечичи, в стороне от основной прибрежной трассы, что обеспечивает более тихую атмосферу при сохранении пешей доступности до моря. Апартаменты представлены планировками с одной или двумя спальнями, у большинства юнитов — собственная терраса. Часть квартир на верхних этажах имеет расширенные планировки с двумя спальнями и дополнительными гардеробными. Локация • Пляж Бечичи — около 390 м • Спа-курорт Splendid Conference & Spa Resort — около 230 м • Продуктовый магазин на той же улице (Sremskog Fronta) — в шаговой доступности • Супермаркет Megamarket — около 270 м • Начало набережной Будвы — около 700 м • Старый город Будвы (Цитадель) — около 2,5 км • Аэропорт Тиват — около 19 км по прямой (ориентировочно 25–30 минут на машине) Инвестиционный потенциал Статус объекта — туристический апарт-блок, что предполагает ориентацию на краткосрочную аренду и высокий турпоток. Расположение в 5–10 минутах ходьбы от пляжа и рядом с крупным спа-отельным комплексом создаёт устойчивый спрос на посуточную аренду в сезон. Компактная площадь и близость к пляжу и спа-отелю делают юнит удобным вариантом как для собственного отдыха, так и для сдачи в краткосрочную аренду в высокий сезон.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс ЖК в Бечичи
Boreti, Черногория
от
$171,527
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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