Жилой комплекс ЖК в Бечичи

Туристический апарт-комплекс в Бечичи — одном из самых востребованных курортных посёлков Будванской ривьеры, всего в паре минут ходьбы от набережной и пляжа. Архитектура здания сочетает облицовку натуральным камнем и деревянными панелями с панорамными балконами на каждом уровне — фасад спроектирован так, чтобы максимально раскрыть вид на море и горы. Основные характеристики • Этажность: 2 подземных этажа (паркинг) + первый этаж + 4 этажа (2G+P+4) • Количество юнитов в текущей продаже: 20 апартаментов (1–3 этажи) • Паркинг: два подземных уровня, лифт, кладовые • Отделка мест общего пользования: мраморная керамика (холлы, лестницы) • Стадия проекта: проект на предпродажной, ранней стадии реализации О комплексе Здание расположено в глубине жилого квартала Бечичи, в стороне от основной прибрежной трассы, что обеспечивает более тихую атмосферу при сохранении пешей доступности до моря. Апартаменты представлены планировками с одной или двумя спальнями, у большинства юнитов — собственная терраса. Часть квартир на верхних этажах имеет расширенные планировки с двумя спальнями и дополнительными гардеробными. Локация • Пляж Бечичи — около 390 м • Спа-курорт Splendid Conference & Spa Resort — около 230 м • Продуктовый магазин на той же улице (Sremskog Fronta) — в шаговой доступности • Супермаркет Megamarket — около 270 м • Начало набережной Будвы — около 700 м • Старый город Будвы (Цитадель) — около 2,5 км • Аэропорт Тиват — около 19 км по прямой (ориентировочно 25–30 минут на машине) Инвестиционный потенциал Статус объекта — туристический апарт-блок, что предполагает ориентацию на краткосрочную аренду и высокий турпоток. Расположение в 5–10 минутах ходьбы от пляжа и рядом с крупным спа-отельным комплексом создаёт устойчивый спрос на посуточную аренду в сезон. Компактная площадь и близость к пляжу и спа-отелю делают юнит удобным вариантом как для собственного отдыха, так и для сдачи в краткосрочную аренду в высокий сезон.