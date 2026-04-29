Жилой комплекс ЖК в Бечичи

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Туристический апарт-комплекс в Бечичи — одном из самых востребованных курортных посёлков Будванской ривьеры, всего в паре минут ходьбы от набережной и пляжа. Архитектура здания сочетает облицовку натуральным камнем и деревянными панелями с панорамными балконами на каждом уровне — фасад спроектирован так, чтобы максимально раскрыть вид на море и горы.
Основные характеристики
• Этажность: 2 подземных этажа (паркинг) + первый этаж + 4 этажа (2G+P+4)
• Количество юнитов в текущей продаже: 20 апартаментов (1–3 этажи)
• Паркинг: два подземных уровня, лифт, кладовые
• Отделка мест общего пользования: мраморная керамика (холлы, лестницы)
• Стадия проекта: проект на предпродажной, ранней стадии реализации
О комплексе
Здание расположено в глубине жилого квартала Бечичи, в стороне от основной прибрежной трассы, что обеспечивает более тихую атмосферу при сохранении пешей доступности до моря. Апартаменты представлены планировками с одной или двумя спальнями, у большинства юнитов — собственная терраса. Часть квартир на верхних этажах имеет расширенные планировки с двумя спальнями и дополнительными гардеробными.
Локация
• Пляж Бечичи — около 390 м
• Спа-курорт Splendid Conference & Spa Resort — около 230 м
• Продуктовый магазин на той же улице (Sremskog Fronta) — в шаговой доступности
• Супермаркет Megamarket — около 270 м
• Начало набережной Будвы — около 700 м
• Старый город Будвы (Цитадель) — около 2,5 км
• Аэропорт Тиват — около 19 км по прямой (ориентировочно 25–30 минут на машине)
Инвестиционный потенциал
Статус объекта — туристический апарт-блок, что предполагает ориентацию на краткосрочную аренду и высокий турпоток. Расположение в 5–10 минутах ходьбы от пляжа и рядом с крупным спа-отельным комплексом создаёт устойчивый спрос на посуточную аренду в сезон. Компактная площадь и близость к пляжу и спа-отелю делают юнит удобным вариантом как для собственного отдыха, так и для сдачи в краткосрочную аренду в высокий сезон.
Характеристики объекта
Элементы интерьера
Особенности системы безопасности:
Охрана
Элементы экстерьера
Особенности парковки:
Паркинг
Особенности экстерьера:
Лифт
Дополнительно
Управляющая компания
Удаленная сделка
Местонахождение на карте
Boreti, Черногория
Образование
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