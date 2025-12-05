Апарт-отель Апарт отель “Гармония”

Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря.

Машино-место в подземном гараже - 50 000 евро