  2. Черногория
  3. Boreti
  4. Апарт-отель Апарт отель “Гармония”

Апарт-отель Апарт отель "Гармония"

Boreti, Черногория
от
$217,435
;
14
ID: 20
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.11.2021

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный

О комплексе

Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря.

Машино-место в подземном гараже - 50 000 евро

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 44.0 – 189.0
Цена за м², USD 3,704 – 5,599
Цена квартиры, USD 235,066 – 830,209

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

