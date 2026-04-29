Жилой комплекс ЖК Dubovica

Новый жилой комплекс бутик-формата в районе Дубовица, Будва — тихий зелёный склон в нескольких минутах от центра города, в стороне от туристической суеты, но с быстрым выездом ко всей инфраструктуре побережья. Дом представляет собой компактное 5-этажное здание: цокольный и первый уровень отведены под коммерческое помещение в двух уровнях, а выше расположены четыре жилых этажа с квартирами-студиями. На каждом этаже — всего по две квартиры зеркальной планировки, что обеспечивает приватность и отсутствие плотной "муравейниковой" застройки, характерной для крупных комплексов побережья. Все квартиры имеют балконы, лифт и лестничная клетка организованы по центру здания. Расположение на возвышенности дарит квартирам верхних этажей открытые виды на город и горный массив, а плотная зелень вокруг создаёт ощущение уединённости при том, что вся городская инфраструктура в пешей доступности: • супермаркет Megamarket (Майнски пут) — около 490 м (6–7 минут пешком) • аптека Apoteka Lijek Budva 2 — около 520 м • автовокзал Будвы — около 480–500 м • начальная школа "Stefan Mitrov Ljubiša" — около 770 м • гипермаркет HDL — около 870 м • зелёный рынок (Zelena Pijaca) — около 1,1 км • Старый город Будвы и городские пляжи — около 1,9 км (пешком 20–25 минут, на машине 5 минут) Такое расположение делает комплекс интересным как для тех, кто ищет доступ к морю и центру города без шума курортной набережной, так и для тех, кто планирует сдавать квартиру в аренду туристам — благодаря шаговой доступности транспортного узла и магазинов. Планируемый срок завершения строительных работ — 31.12.2026.