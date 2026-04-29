Жилой комплекс ЖК Dubovica

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Новый жилой комплекс бутик-формата в районе Дубовица, Будва — тихий зелёный склон в нескольких минутах от центра города, в стороне от туристической суеты, но с быстрым выездом ко всей инфраструктуре побережья.
Дом представляет собой компактное 5-этажное здание: цокольный и первый уровень отведены под коммерческое помещение в двух уровнях, а выше расположены четыре жилых этажа с квартирами-студиями. На каждом этаже — всего по две квартиры зеркальной планировки, что обеспечивает приватность и отсутствие плотной "муравейниковой" застройки, характерной для крупных комплексов побережья. Все квартиры имеют балконы, лифт и лестничная клетка организованы по центру здания.
Расположение на возвышенности дарит квартирам верхних этажей открытые виды на город и горный массив, а плотная зелень вокруг создаёт ощущение уединённости при том, что вся городская инфраструктура в пешей доступности:
• супермаркет Megamarket (Майнски пут) — около 490 м (6–7 минут пешком)
• аптека Apoteka Lijek Budva 2 — около 520 м
• автовокзал Будвы — около 480–500 м
• начальная школа "Stefan Mitrov Ljubiša" — около 770 м
• гипермаркет HDL — около 870 м
• зелёный рынок (Zelena Pijaca) — около 1,1 км
• Старый город Будвы и городские пляжи — около 1,9 км (пешком 20–25 минут, на машине 5 минут)
Такое расположение делает комплекс интересным как для тех, кто ищет доступ к морю и центру города без шума курортной набережной, так и для тех, кто планирует сдавать квартиру в аренду туристам — благодаря шаговой доступности транспортного узла и магазинов.
Планируемый срок завершения строительных работ — 31.12.2026.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Элементы интерьера
Особенности системы безопасности:
Охрана
Элементы экстерьера
Особенности экстерьера:
Лифт
Дополнительно
Управляющая компания
Удаленная сделка
Местонахождение на карте
Будва, Черногория
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