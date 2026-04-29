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Жилой комплекс ЖК Dubovica

Будва, Черногория
от
$96,166
;
4
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ID: 39762
ID новостройки на Realting
In CRM: 59
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва
  • Адрес
    XIX ulica

О комплексе

Новый жилой комплекс бутик-формата в районе Дубовица, Будва — тихий зелёный склон в нескольких минутах от центра города, в стороне от туристической суеты, но с быстрым выездом ко всей инфраструктуре побережья. Дом представляет собой компактное 5-этажное здание: цокольный и первый уровень отведены под коммерческое помещение в двух уровнях, а выше расположены четыре жилых этажа с квартирами-студиями. На каждом этаже — всего по две квартиры зеркальной планировки, что обеспечивает приватность и отсутствие плотной "муравейниковой" застройки, характерной для крупных комплексов побережья. Все квартиры имеют балконы, лифт и лестничная клетка организованы по центру здания. Расположение на возвышенности дарит квартирам верхних этажей открытые виды на город и горный массив, а плотная зелень вокруг создаёт ощущение уединённости при том, что вся городская инфраструктура в пешей доступности: • супермаркет Megamarket (Майнски пут) — около 490 м (6–7 минут пешком) • аптека Apoteka Lijek Budva 2 — около 520 м • автовокзал Будвы — около 480–500 м • начальная школа "Stefan Mitrov Ljubiša" — около 770 м • гипермаркет HDL — около 870 м • зелёный рынок (Zelena Pijaca) — около 1,1 км • Старый город Будвы и городские пляжи — около 1,9 км (пешком 20–25 минут, на машине 5 минут) Такое расположение делает комплекс интересным как для тех, кто ищет доступ к морю и центру города без шума курортной набережной, так и для тех, кто планирует сдавать квартиру в аренду туристам — благодаря шаговой доступности транспортного узла и магазинов. Планируемый срок завершения строительных работ — 31.12.2026.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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