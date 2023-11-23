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Квартиры в Тасос, Греция

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с WC в Тасос, Греция
Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11404 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €175.000 . This 109 sq. m. …
€175,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с AC в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с AC
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 11188 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €155.000 . This 115 sq. m. f…
€155,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11121 - Квартира на продажу в Тасос Лименас для € 88.000 . Это 43 кв. мебл…
€88,000
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Квартира 5 комнат с Spalni в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат с Spalni
Тасос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается здание в Центре, Тасос префектуры Кавала за 700 000 € (Листинг № LA161). Еще одна …
€700,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
€120,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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