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Квартиры в Тасосе, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Тасос, Греция
Квартира 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11775 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за €180 000. Эта 78.00 кв…
$211,474
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11812 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 135 000 евро. Эта 90,0…
$156,802
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11644 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за €180 000. Это 80.00 кв…
$211,474
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 222 000 евро. Эта кварт…
$260,818
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Квартира 5 комнат в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат
Тасос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Тасос, Центр: Продается сквозное здание 450 кв.м. фасада на первом этаже 4 уровня с масляным…
$736,071
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