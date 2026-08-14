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Квартиры возле озера в Беларуси

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Минск
1345
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24
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126
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 8/8
Вид на реку Терраса с видом на резиденцию реку и мариот Эксклюзивная отделка по дизайн п…
$450,000
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