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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Беларуси

Минск
33
Минская область
4
Квартира Удалить
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37 объектов найдено
Снять 4-комнатную квартиру, Минск, Слепянка в Минск, Беларусь
Снять 4-комнатную квартиру, Минск, Слепянка
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Этаж 1/3
Сдаётся в аренду отличная 3-уровневая 4-комнатнаая квартира, по адресу: г. Минск, 3-й пер. П…
$2,000
в месяц
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/17
РАБОТАЕМ ПО ФАКТУ! Современный каркасно-блочный дом в престижном районе столицы. Качественны…
$650
в месяц
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Сдается современная 2-к квартира по ул. Аэродромная 16 в Минск, Беларусь
Сдается современная 2-к квартира по ул. Аэродромная 16
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/25
Сдается современная 2-комнатная квартира площадью 37.5м2 на длительный срок. Функциональная,…
$500
в месяц
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 13/25
Первое заселение! Уместен торг! Современная уютная 1-комнатная квартира-студия сдается в жил…
$380
в месяц
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Квартира 10 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 10 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 6 м²
Количество этажей 6
Сдаются в аренду магазины, офисы, торговые помещения,  6 м2 - 8 м2 - 12 м2 - 18 м2 в совреме…
$46
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/21
Работаем по факту! Сдается евро-двушка на длительный срок. Первое заселение! Пересечение ул…
$470
в месяц
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Просторная 3-ка в классическом стиле в сердце столицы в Минск, Беларусь
Просторная 3-ка в классическом стиле в сердце столицы
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5/10
Представляем вашему вниманию 3 комнатную квартиру по ул. Кропоткина д.57. Каркасно-блочны…
$850
в месяц
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Квартира 1 комната в Валерьяново, Беларусь
Квартира 1 комната
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду помещение на первом этаже. 35 м2 с отдельным входом. Здание расположено в ч…
Цена по запросу
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Квартира в Атолино, Беларусь
Квартира
Атолино, Беларусь
Площадь 319 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - складАдрес: Атолино, Школьная, 9Площадь: 319 м2Сдаётся в аренду склад…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 9 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду административное помещение с отдельным входом со стороны проспекта Независи…
Цена по запросу
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Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 13 м²
Сдаётся в аренду офис(13.3м2)-склад(металлический контейнер площадью 13м2) по цене 700 руб. …
$213
в месяц
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Квартира 10 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 10 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 221 м²
Этаж 4/4
Предлагаем Вашему вниманию комфортабельный офисный блок общей площадью 221,0 м2, расположенн…
$2,992
в месяц
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Двухуровневая квартира в центре Минска в Минск, Беларусь
Двухуровневая квартира в центре Минска
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Просторная и стильная трехкомнатная квартира расположена в центре Минска.  Квартира состоит …
$950
в месяц
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Аренда 2-комнатной квартиры с ремонтом по ул. Николы Теслы, 24 в Минск, Беларусь
Аренда 2-комнатной квартиры с ремонтом по ул. Николы Теслы, 24
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 19/25
Если вы любите индивидуальность, то это для вас! Квартира с ремонтом в квартале «Средиземном…
$520
в месяц
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Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 472 м²
Количество этажей 4
Сдаётся в аренду на длительный срок офисное здание площадью 472 м2 с земельным участком 14 с…
$3,700
в месяц
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Сдается 4-комнатная квартира в таунхаусе у Цнянского водохранилища в Минск, Беларусь
Сдается 4-комнатная квартира в таунхаусе у Цнянского водохранилища
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Сдаётся 4-х комнатная квартира в таунхаусе элитного комплекса у Цнянского водохранилища, по …
$1,300
в месяц
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Снять 3-комнатную квартиру в Боровлянах, Зеленый бор в Лесной, Беларусь
Снять 3-комнатную квартиру в Боровлянах, Зеленый бор
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
Сдается трехкомнатная квартира в микрорайоне Зеленый Бор,  Боровляны, аг. Лесной. Закрытая и…
$600
в месяц
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Элитная квартира на длительный срок. в Минск, Беларусь
Элитная квартира на длительный срок.
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Квартира с отличным ремонтом. Кухня со встроенной импортной техникой ведущих мировых произво…
$900
в месяц
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Сдается 3-комнатная Сталинка в центре Минска в Минск, Беларусь
Сдается 3-комнатная Сталинка в центре Минска
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 788 м²
Этаж 2/4
В центре города Минска.  Ст.м  Академии наук 5 мин и ст. Я. Коласа 7 мин. Сдается уютная 3 к…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Аренда многофункциональных помещений по улице Неманская. От 111 метров. Большая парковка. Хо…
$564
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 28/37
Дизайнерская квартира в престижном в ЖК Лазурит! Первое заселение! Только завершен ремонт, …
$1,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 11/12
Заселение с 10 ноября, просмотр по предварительной договоренности. Сдаётся просторная 2 -…
$550
в месяц
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Квартира 10 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 10 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 390 м²
Этаж 3/4
Предлагаем Вашему вниманию административный блок общей площадью 390,1 кв. м, расположенный п…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 9 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Этаж 1/14
Предлагаем аренду офисов в БЦ «Дельта»!   Офис общей площадью 300м2 находится на 1-м этаже Б…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 9/20
Сдается уютная 2-комнатная квартира в ЖК "Маяк Минск" по адресу: ул. Петра Мстиславца, д.18.…
$600
в месяц
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Сдается 1-комнатная квартира по адресу Осипенко, 28 в Минск, Беларусь
Сдается 1-комнатная квартира по адресу Осипенко, 28
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду 1-комнатная квартира по адресу ул. Осипенко, 28 в тихом и зеленом центре ст…
$290
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 8/21
РАБОТАЕМ ПО ФАКТУ! Сдается 3-комнатная уютная квартира. Первая сдача. В квартире выполнен к…
$850
в месяц
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Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 353 м²
Этаж 1/14
Аренда торгово - административных помещений в БЦ «Дельта»Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 72…
Цена по запросу
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Квартира 20 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 20 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Помещения расположены на первом этаже здания спортивно-оздоровительного комплекса и подойдут…
Цена по запросу
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