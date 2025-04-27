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Квартиры в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
144
Бобруйск
13
Лапичский сельский Совет
3
Квартира Удалить
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166 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира (62.41 /41.33/9) в уютном доме по ул.Локомобильной с уч8аст…
$43,000
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Продажа однокомнатной квартиры в г. Могилеве по б-ру Непокоренных. Квартира в хорошем жилом …
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2/10
$55,777
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 11/16
$69,978
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/10
$52,923
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Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 1/10
$101,671
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 12/19
$74,859
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Квартира 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продается 12/25 долей в двухкомнатной квартире. Доля выделена!   Доля представляет собой ко…
$7,900
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/10
$55,777
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 4/10
$56,252
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/10
$68,391
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/10
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 12/19
$74,859
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 14/16
$83,468
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Продается 3-комнатная в кирпичном доме. Состояние квартиры жилое, все окна стеклопакеты ПВХ,…
$47,000
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Лапичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лапичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Продажа 3-х комнатной квартиры на 3- этаже 4-х этажного кирпичного дома в аг. Лапичи, в 70 к…
$16,900
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/10
$24,917
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 2/10
$56,252
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/10
$24,917
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Квартира 2 комнаты в Лапичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лапичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
Продается уютная квартира в а.г. Лапичи, расположенном в живописном Осиповичском районе Моги…
$15,500
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/19
$73,712
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 18/19
$73,508
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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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