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Долгосрочная аренда домов в Беларуси

Минская область
5
Колодищанский сельский Совет
3
8 объектов найдено
Особняк 5 комнат в Юхновка, Беларусь
Особняк 5 комнат
Юхновка, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
В долгосрочную аренду, сдаётся шикарный коттедж с бассейном, сауной, зоной барбекю, банкетны…
$3,000
в месяц
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Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище. в Копище, Беларусь
Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище.
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище. Эт…
$2,200
в месяц
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Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. в Минск, Беларусь
Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище.
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. В …
$2,500
в месяц
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 3
Сдаётся большой дом в живописном месте у Цнянского водохранилища. Ищете идеальное место д…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Великолепный коттедж в аренду: идеальный баланс уюта и комфорта ❤️ Сдается в аренду прост…
$1,800
в месяц
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Сдается большой трехэтажный дом (10 комнат) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Сдается большой трехэтажный дом (10 комнат)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Сдается большой трехэтажный дом на 10 комнат в живописном месте - Колодищи (6 км от метро Ур…
$3,900
в месяц
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Сдается просторный дом в Большом Стиклево в Большое Стиклево, Беларусь
Сдается просторный дом в Большом Стиклево
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду просторный двухэтажный жилой дом в Большое Стиклево, ул. Московская, д. 1 м…
$2,300
в месяц
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Сдаётся уютный дом в живописном уголке Колодищ! Ищете идеальное место для комфортной жизн…
$1,199
в месяц
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