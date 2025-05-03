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Квартиры в Беларуси

Минск
1486
Молодечно
45
Могилёв
139
Барановичи
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4 781 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Продажа 3-х комнатной квартиры в Южном микрорайоне!   * 1 эт./5-эт. кирпичного дома, был вып…
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Продаётся трёхкомнатная квартира, в малоэтажной застройке, в окружении леса.Квартира находит…
$85,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Продается 1 квартира в хорошем, зелёном районе с развитой инфраструктурой.   Квартира находи…
$53,000
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продажа либо обмен 2-комнатной квартиры в Жодино на 1-ую квартиру в Минске ❤️ Продаётся  дву…
$49,800
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Предлагаем вашему вниманию 2-к квартиру в центре Минска. Наши преимущества ·  Отличная локац…
$96,800
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Квартира 2 комнаты в Улуковье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Улуковье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Продается просторная и светлая двухкомнатная квартира по адресу: аг. Улуковье, ул. Молодежна…
$55,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/9
Продается отличная 1-комнатная квартира в одном из самых востребованных и экологичных районо…
$62,900
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/9
Уютная однокомнатная квартира в центре - ваш идеальный дом! ❤️ Продается уютная однокомнатна…
$31,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/15
Продается двухкомнатная квартира в 2х минутах от метро ❤️ Дом с камерной атмосферой и инфрас…
$109,900
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продаётся светлая и очень просторная квартира с отличным ремонтом в 15 минутах от станции ме…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/12
Уютная 3-комнатная квартира для большой семьи! Самый популярный район города! ❤️Просторная и…
$53,500
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
Предлагаем к продаже или обмену трехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Советская,97 в …
$32,500
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/10
Продаётся просторная 2-комнатная квартира  в новом доме в самом центре города с современным …
$77,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/9
Светлая и уютная 2-комнатная квартира в самом центре Слуцка ❤️Квартира, в которую легко влюб…
$36,500
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/21
Продаётся евродвушка в доме под названием «Лима» квартал Южная Америка на 5 этаже.   Общая п…
$84,900
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Лот 8753. Звоните для более подробной информации Продается двухкомнатная квартира в центре г…
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 2/7
Уникальное место с сохранённым сосновым массивом и роскошными закатами.  Это отличное предло…
$154,990
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/16
Лот 8752. Звоните для более подробной информации Продается 1-комнатная квартира в г. Брест, …
$62,600
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира в лучшем районе Борисова ❤️ Тёплая трёхкомнатная квартира с практичной …
$55,900
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Предлагается к покупке 2-х комнатная квартира в одном из самых привлекательных районом город…
$38,000
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/11
С РЕМОНТОМ! Продаётся НОВАЯ однокомнатная квартира с нишей по адресу РЫЖКОВА Д.53 - площадь …
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 17/20
Видовая 2-к квартира в ЖК "Флагман" с личным машиноместом в подземном паркинге. ❤️ Продается…
$145,000
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Квартира 60 комнат в Ёдки, Беларусь
Квартира 60 комнат
Ёдки, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 5 150 м²
Количество этажей 3
На большой благоустроенной территории (1,65 га) уютно и функционально разместился гостинично…
$2,40 млн
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/19
Продается однокомнатная квартира с ремонтом  и мебелью ул. Алибегова ул. 22. Готова к прожив…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира с черновой отделкой! Адрес: …
$14,900
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/16
Уютная, теплая 1- комнатная квартира с хорошим ремонтом в тихом районе, расположена на 6-ом …
$67,500
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Квартира 1 комната в Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Светлая и теплая квартира -Уютная 1-комнатная квартира -Общая площадь – 38.1. кв.м. -Продум…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
2-комн. квартира возле парка Победы! ❤️ Продается уютная аккуратная 2 комн. квартира на 2 эт…
$44,900
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Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в центре города на 2 этаже. ❤️Продается уютная однокомнатная квартира…
$21,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Продаётся двухкомнатная квартира, готовая к…
$30,900
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