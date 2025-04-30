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Квартиры в Минской Области, Беларусь

Молодечно
47
Борисов
105
Боровлянский сельский Совет
113
Колодищанский сельский Совет
87
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945 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Уютная 3-комн. квартира - идеальный выбор для семьи! ❤️ Замечательная трехкомнатная квартира…
$37,700
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - ваш идеальный дом! ❤️ Представляем вашему вниманию…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
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Квартира 4 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 7/10
4 комнатная квартира , аг.  Лесной, ул. Троицкая  43    4 комнатная квартира , 7/8-10эт., па…
$113,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная двухкомнатная квартира с собственным камином! ❤️ Представляем Вашему вниманию п…
$46,500
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/9
В продаже 2-комнатная квартира в г. Заславль. Заезжай и живи! Квартира  расположена на перво…
$76,000
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Комната в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Комната
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продаётся эксклюзивный новый уникальный усадебный коттедж в сосновом лесу премиум-класса 100…
$220,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/9
Продаётся светлая , уютная 3-комнатная квартира с большими изолированными жилыми комнатами н…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Отличная 2-х комн. квартира на 2 этаже рядом с парком Победы! ❤️ Продается квартира полность…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$119,768
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Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Квартира в кирпичном доме с участком в центре аг. Кривичи ❤️Уютная квартира с хорошим ремонт…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Просторная 3-комнатная квартира ❤️ Тёплая трёхкомнатная квартира с удачной планировкой. Адре…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Большое Стиклево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Продается 1/6 доли (квартира площадью  105 квадратных метров)  в блокированном доме. Квартир…
$105,000
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Квартира 2 комнаты в Сонечный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сонечный, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Идеальное место для жизни! Посёлок Сонечный — это экология, тишина, простор и комфорт загоро…
$92,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 10/10
Квартира в ЖК «Янтарный»  ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с удобной и продуманной планировк…
$84,000
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
$31,050
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - идеальный дом для вашей семьи! ❤️ Предлагаем вам у…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/12
Продаётся 3-х комнатная квартира в центре города Жодино. - Общая площадь квартиры составляет…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
Продается просторный таунхауз в современном агрогородке с развитой инфраструктурой. Трехкомн…
$11,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
1 комнатная квартира в ЖК "Пирс", в ближайшем пригороде, 7 км до Минска по скоростной трассе…
$89,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/9
Просторная и светлая квартира с удачной планировкой ❤️Просторная квартира с двумя лоджиями и…
$52,900
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Квартира 1 комната в Партизанский, Беларусь
Квартира 1 комната
Партизанский, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Продаётся 1-комн. квартира в двухквартирном доме в п.Партизанский.Хорошее состояние. Есть хо…
$8,500
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 7/7
Адрес: д. Копище, ул. Пилотная, д. 8 ЖК «Новая Боровая» Количество комнат 3, в том числе ра…
$104,900
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Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира в самом в центре города ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном до…
$27,500
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Две комнаты в 4-комнатной квартире. Половина квартиры.  ❤️ Уютные две комнаты в 4-комнатной …
$15,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
1 комнатная квартира в ЖК "Пирс", в ближайшем пригороде, 8 км до Минска по Молодеченской тра…
$89,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Уютная двухкомнатная квартира в Солигорске! ❤️ Отличное расположение дома и развитая инфраст…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$125,896
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Квартира 2 комнаты в Ивенец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ивенец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается аккуратная и уютная квартира в блокированном доме в центре городского поселка Ивен…
$27,500
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