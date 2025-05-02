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Квартиры в Жодино, Беларусь

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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продажа либо обмен 2-комнатной квартиры в Жодино на 1-ую квартиру в Минске ❤️ Продаётся  дву…
$49,800
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/9
Просторная, светлая и готовая к проживанию квартира для комфортного семейного проживания в о…
$89,900
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Светлая и тёплая двухкомнатная квартира в Жодино!  Адрес: …
$35,990
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Идеальная квартира для семейной жизни! ❤️ Продаётся просторная двухкомнатная квартира общей …
$46,800
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Чистая и аккуратная квартира ждет своих новых жильцов! Окна выходят на две стороны, обеспечи…
$44,000
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Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира в самом в центре города ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном до…
$27,500
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/9
Продается просторная квартира с отличной планировкой в кирпичном доме Идеальный вариант для …
$53,900
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная квартира в городе Жодино. Квартира просторная, светлая. Общая площад…
$38,900
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Представляем вашему вниманию квартиру по адресу Тимирязева 15, расположенную на 4-м этаже 5-…
$43,000
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Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира в самом в центре города ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном до…
$34,350
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
- Удобное расположение дома  - просторная парковка  - тихий , изолированный двор с современн…
$55,300
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Продается просторная 3-комнатная квартира! Адрес: г. Жодино, ул. Тимирязева, д. 16. Площадь …
$54,900
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/12
Продаётся 3-х комнатная квартира в центре города Жодино. - Общая площадь квартиры составляет…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Просторная м светлая квартира в центре Жодино  ❤️Просторная 3-комнатная квартира с изолирова…
$57,990
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
Продается двухкомнатная квартира с ремонтом и мебелью по ул. Жодинская. Расположена на 2 эта…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/10
Светлая и теплая квартира в кирпичном доме 2004 года постройки! -Уютная 3-комнатная квартир …
$84,000
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Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в близости реки и красивого сквера. Квартира с хорошим ремонтом: стеклопакеты…
$32,500
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