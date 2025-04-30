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Квартиры в Минске, Беларусь

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1 518 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ! 1-й ПОДОЛЬСКИЙ пер., д. 11 Квартира (до…
$127,900
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/15
В продаже просторная трехкомнатная квартира ул. Савицкого д.8 кв.134, площадью 71.6 (общая п…
$134,229
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в Московском р-не г Минска, расположенная по адресу улица Л…
$60,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/25
Трехкомнатная квартира в ЖК "Парк Челюскинцев". ул.Макаенка,12 Ж Развитая инфраструктура: ую…
$135,983
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/19
Прекрасная планировка с лоджией и вторым окном в пол. Комфортный 2 этаж из 19Большие панорам…
$58,000
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Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 4/5
4-комнатная квартира с двумя подвальными помещениями ул.Байкальская, д.54 Аккуратная, тёплая…
$73,000
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира в Центральном районе, микрорайон Новинки.   Двухкомнатная ква…
$68,500
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/19
Просторная однокомнатная квартира на ул. Космонавтов.  Уютная, однокомнатная квартира, распо…
$69,500
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 11/15
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ!                      Встроенная кухня   с европейской бы…
$117,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/10
С одной стороны набережная с уютной аллей и дамбой, на другой пейзаж  украшенный ночными фон…
$99,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается квартира с ремонтом недалеко от парка Челюскинцев. Интересный вариант благодаря …
$63,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается просторная трехкомнатная квартира по ул. Стахановская, 35 Кирпичный дом 1953г.п. С…
$160,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 6/9
Продаётся 3-х комнатная квартира со стильным и качественным ремонтом! По адресу: г. Минск, у…
$141,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/9
Эксклюзивная квартира в престижном и тихом  районе в центре Минска !  Замечательная и уютная…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/20
Просторная трехкомнатная квартира с террасой в ЖК "Маяк Минска". Мстиславца, 18 В доме два в…
$156,931
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/19
Описание Продается просторная 3-комнатная квартира Эта квартира — воплощение комфорта и стил…
$134,900
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 18/21
Продается просторная 3-комнатная квартира возле станции метро «Грушевка», пр.Дзержинского, д…
$189,900
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/9
Продается однокомнатная квартира ул. Городецкая 2 Площади: общая – 33.1 м2/ жилая – 17.1 м2/…
$65,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/15
Продается просторная евротрешка в ЖК «Каскад» Адрес: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 4А. Кварти…
$136,500
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/9
Продается просторная, уютная 1-комнатная квартира с огромной лоджией в Советском районе г. М…
$71,900
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/25
Мечты сбываются! Предлагаем вам 1-комнатную квартиру общей площадью 46,2 м2 свободной планир…
$85,523
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Хороший вариант 2-х комнатной квартиры в кирпичном доме. Прекрасное расположение дома - зеле…
$68,900
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 13/25
Новая квартира с отличным ремонтом -Квартира в которой хочется жить. -ЖК «Минск Мир» - это …
$109,900
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Квартира 5 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 167 м²
Этаж 3/10
Просторная 5-ти комнатная квартира в престижном доме клубного типа! Расположена в кирпичном …
$260,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Дом после капитального ремонта. Квартира имеет рациональную планировку, окна выходят на две …
$125,000
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Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 2/11
Просторная четырехкомнатная квартира с террасой и видом на две стороны: Бульвар Пикассо и во…
$262,731
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Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 218 м²
Этаж 1/3
Продается изолированные полдома  по адресу 2-й Брестский переулок.        Участок 4 сотки. Ф…
$165,000
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/21
Продаётся стильная и очень уютная квартира в новом, современном районе столицы «Минск-Мир»! …
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Аккуратная квартира, с двумя застеклёнными лоджиями, санузлы в хорошем состоянии, стеклопаке…
$72,000
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Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
This lovely 1-bedroom apartment is located on the top floor of a smaller house in Opatovo, T…
$172,615
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

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