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Долгосрочная аренда ресторанов в Беларуси

Минск
44
Минская область
4
Брест
4
Брестская область
4
Ресторан, кафе Удалить
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54 объекта найдено
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск в Дзержинск, Беларусь
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
в месяц
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Ресторан, кафе 131 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 131 м²
Минск, Беларусь
Площадь 131 м²
Этаж 1
Аренда помещения под общепит на пр. Победителей 63В. 35-40 евр/м2с НДС, 131.3 м2. 30 кВт, ес…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 191 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 191 м²
Брест, Беларусь
Площадь 191 м²
Этаж 1/5
Помещение общественного питания в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Площадь 217 м²
Этаж -1/4
Арендуйте помещение для вашего ресторана или кафе в самом сердце Минска! Предлагаем в аренду…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 40 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 40 м²
Минск, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения по адресу ул. Притыцкого, 146, расположенные на первом этаже с…
$800
в месяц
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Ресторан, кафе 73 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 73 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/18
Сдается в аренду помещение  по адресу Игуменский тракт , 16 ! Ищете идеальное место для ваше…
$551
в месяц
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Ресторан, кафе 518 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 518 м²
Минск, Беларусь
Площадь 518 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду помещение под ресторан площадью 518 м2, в центре города на оживленной улице…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 102 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 102 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 1
Сдается в аренду кафе 100 м2 в шаговой доступности от метро. Ищете идеальное место для своег…
$1,523
в месяц
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Ресторан, кафе 45 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 45 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Сдаётся в аренду помещение 44,6 кв.м. в современном густо населенном районе по ул. Литератур…
$792
в месяц
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Ресторан, кафе 124 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 124 м²
Брест, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Кафе в аренду в центральной части города Бреста общей площадью 124,4 кв.м. Расположено на те…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 200 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду подвальное помещение под пищевое производство, 200 м.кВ.  Новое здание, при…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 273 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 273 м²
Брест, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Кафе - бар в аренду (назначение - здание для общественного питания) в центральной части горо…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 252 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 252 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 252 м²
Этаж 1/2
Помещение общей площадью 251,8 м2 расположено на первом этаже спортивно-гостиничного комплек…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 347 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 347 м²
Минск, Беларусь
Площадь 347 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду помещение площадью 347 м2 в подвальном помещении административного здания п…
$5,867
в месяц
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Ресторан, кафе 1 175 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 175 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 175 м²
Этаж 1/3
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 202 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 202 м²
Минск, Беларусь
Площадь 202 м²
Этаж 1
Вы мечтали открыть своё кафе или ресторан в идеальном месте, где бурлит жизнь и собираются с…
$5,014
в месяц
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 331 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 331 м²
Минск, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/5
Помещение располагается в цокольном этаже нового административного корпуса, с окнами у потол…
Цена по запросу
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Аренда торгового помещения 119,1 м2 на пр-те Дзержинского, 21 в Минск, Беларусь
Аренда торгового помещения 119,1 м2 на пр-те Дзержинского, 21
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 17
Аренда торгового помещения 119,1 м2 в г. Минск, пр-т Дзержинского, 21. Помещение находитс…
$2,025
в месяц
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Ресторан, кафе 54 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 54 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Предлагаем аренду помещений возле метро «Каменная горка»!   Первый этаж небольшого торгового…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 80 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 80 м²
Этаж 2/12
Помещения общей площадью 471,5 м2 расположены на 2-м этаже центральной части знаменитого зда…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 472 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,650
в месяц
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Ресторан, кафе 78 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения под различные сферы деятельности. Отдельно стоящее здание с со…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 93 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 93 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Аренда помещения под кафе,бар или ресторан на проспекте Независимости рядом с метро Парк Чел…
$1,354
в месяц
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Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Предлагаем в аренду торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ ЦУМ…
$3,434
в месяц
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Ресторан, кафе 377 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 377 м²
Минск, Беларусь
Площадь 377 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду двухэтажное здание (возможна аренда одного этажа) площадью 857,6 м2. Назнач…
$4,963
в месяц
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Ресторан, кафе 155 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 155 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду помещения, площадью от 155,2 до 321,6 м2, в центре города на улице Богданов…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 93 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 93 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/19
Сдается в аренду двухуровневое помещение в новом жилом комплексе «Квартал на Грушевке».   Уд…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 656 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 656 м²
Минск, Беларусь
Площадь 656 м²
Этаж 1/2
Премиальное коммерческое предложение в сердце Минска! Арендуйте современное 2-х этажное поме…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 342 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 342 м²
Минск, Беларусь
Площадь 342 м²
Этаж 2/12
Вашему вниманию предлагается аренда помещения 341,5 м2 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей…
$4,623
в месяц
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