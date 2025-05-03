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Долгосрочная аренда офисов в Беларуси

Минск
454
Гродно
5
Минская область
31
Брест
20
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521 объект найдено
Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск, Беларусь
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Сдаётся в аренду офисное помещение в бизнес центре по адресу: ул.Короля 9, 111.7м2.Бизнес це…
$1,066
в месяц
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Офис 48 м² в Минск, Беларусь
Офис 48 м²
Минск, Беларусь
Площадь 48 м²
Сдаётся в аренду офис в центральной части города с развитой инфраструктурой, расположенный н…
Цена по запросу
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Офис 26 м² в Минск, Беларусь
Офис 26 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Сдается в аренду офисное помещение общей площадью 26.2 м2, находящееся на третьем этаже БЦ "…
Цена по запросу
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Офис 273 м² в Минск, Беларусь
Офис 273 м²
Минск, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 6/7
Аренда офисного блока в БЦ по ул. Жуковского 11А, площадью 273 м2.Офис состоит рабочих кабин…
Цена по запросу
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Офис 272 м² в Минск, Беларусь
Офис 272 м²
Минск, Беларусь
Площадь 272 м²
Этаж 5
Сдается в аренду офисный блок в БЦ по ул. Жуковского 11А, площадью 272,2 м2.Пятый этаж.Офис …
Цена по запросу
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Офис 17 м² в Минск, Беларусь
Офис 17 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 3/4
Предлагаются в аренду офисные помещения кабинетного типа на ул. Инженерная 12 (выезд из горо…
Цена по запросу
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Офис 19 м² в Минск, Беларусь
Офис 19 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Аренда помещения ул.Леси Украинки 16 на 1 этаже жилого дома.18,6 м2, 41 руб/м2, без НДС.Комм…
Цена по запросу
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Офис 423 м² в Минск, Беларусь
Офис 423 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 423 м²
Этаж 3/3
Офис в БЦ "Green Plaza" центр Минска! В офисе сделан современный ремонт, расположен на 3 эта…
Цена по запросу
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Офис 323 м² в Минск, Беларусь
Офис 323 м²
Минск, Беларусь
Площадь 323 м²
Этаж 1/12
Аренда торгово - административных помещений в удобной локацииАдрес: г. Минск, ул. Богданович…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Орешники, Беларусь
Офис 30 м²
Орешники, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Аренда : Ваш идеальный бизнес-спутник! ❤️ Сдаются в аренду два уникальных помещения и площад…
Цена по запросу
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Офис 150 м² в Минск, Беларусь
Офис 150 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 150 м²
Этаж 7/23
Сдается офисное помещение на 7 этаже делового центра по ул. Тимирязева, 67. Льготная арендна…
$1,279
в месяц
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Офис 166 м² в Минск, Беларусь
Офис 166 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 166 м²
Этаж 1/16
Аренда помещения площадью 165,5 квадратных метров, расположенное на первом этаже 16-этажного…
Цена по запросу
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Офис 27 м² в Гродно, Беларусь
Офис 27 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/3
В Административном здании сдаётся в аренду помещение 27 м.кв. Назначение многофункциональное…
Цена по запросу
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Офис 117 м² в Минск, Беларусь
Офис 117 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 5/7
Ищете идеальное место для своего бизнеса? У нас есть отличное предложение!Отличная транспорт…
$1,189
в месяц
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Офис 423 м² в Минск, Беларусь
Офис 423 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 423 м²
Этаж 3/7
Предлагаем Вашему вниманию офисное помещение площадью 422,8 кв.м, расположенное по адресу: г…
$3,000
в месяц
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Офис 90 м² в Минск, Беларусь
Офис 90 м²
Минск, Беларусь
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию офисные помещения, расположенные  в  многофункциональном комплекс…
$11
в месяц
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Офис 374 м² в Минск, Беларусь
Офис 374 м²
Минск, Беларусь
Площадь 374 м²
Этаж 4
Аренда офиса ул. Купалы 25. 374.2м2, 12000р с НДС. 4 этаж. Центр города, развитая инфраструк…
$3,655
в месяц
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Офис 311 м² в Минск, Беларусь
Офис 311 м²
Минск, Беларусь
Площадь 311 м²
Этаж 4/8
Аренда офисного помещения общей площадью 311,3м2 в новом бизнес-центре по проспекту Победите…
Цена по запросу
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Офис 188 м² в Минск, Беларусь
Офис 188 м²
Минск, Беларусь
Площадь 188 м²
Этаж 4
Аренда офисных площадей в новом многофункциональном комплексе CENTROPOL рядом с площадью Нез…
$1,128
в месяц
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Офис 182 м² в Минск, Беларусь
Офис 182 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
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Офис 295 м² в Минск, Беларусь
Офис 295 м²
Минск, Беларусь
Площадь 295 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду на длительный срок Офисное-административное помещение в Первомайском рай…
$2,660
в месяц
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Офис 12 м² в Брест, Беларусь
Офис 12 м²
Брест, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Административные помещения в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Речица) площадь…
Цена по запросу
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Офис 140 м² в Брест, Беларусь
Офис 140 м²
Брест, Беларусь
Площадь 140 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в районе Граевка города Бреста общей площадью 139,7 кв.м…
Цена по запросу
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Офис 9 м² в Минск, Беларусь
Офис 9 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 9 м²
Этаж 1/1
Сдаются кабинеты, административного назначения, площадью 9.4м2,13.5м2,16.4м2, 15.3м2 и 33.3м…
Цена по запросу
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Офис 40 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 40 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 40,1 кв.м…
Цена по запросу
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Офис 190 м² в Минск, Беларусь
Офис 190 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Этаж 2/4
Сдается в аренду помещение 190 м2 по адресу: Комсомольская, 3.Центральный район, удобное рас…
Цена по запросу
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Офис 180 м² в Минск, Беларусь
Офис 180 м²
Минск, Беларусь
Площадь 180 м²
Этаж 7/8
Аренда офиса в БЦ "Ocean" по пр.Дзержинского 3Б. 180.4 м2, 35 руб/м2 НДС 0%.Наличие на терри…
Цена по запросу
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Офис 20 м² в Минск, Беларусь
Офис 20 м²
Минск, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 1/10
Аренда многофункционального помещенияАдрес: г. Минск, ул. К. Чорного, 25Площадь: 100 - 150 м…
Цена по запросу
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Офис 127 м² в Минск, Беларусь
Офис 127 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 17
Сдается в аренду  торговое помещение площадью 126,7 м2 с 2мя отдельными входами. Расположено…
$1,270
в месяц
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Офис 43 м² в Минск, Беларусь
Офис 43 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения площадью 40,5; 42.7 и 52,5 Офисы расположены на 2 этаже. Все необходимы…
$8
в месяц
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