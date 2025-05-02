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Квартиры в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 8/10
Продается роскошная 3-комнатная квартира с захватывающим видом и всей необходимой мебелью. В…
$114,000
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Квартира в Щомыслица, Беларусь
Квартира
Щомыслица, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся 2-комнатная квартира (полдома) с раздельными комнатами в блокированном доме с прил…
$69,000
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Квартира 20 комнат в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 20 комнат
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 2 060 м²
Количество этажей 3
Продам здание д. Богатырёво! Продам здание в двух километрах от МКАД! Подходит под офисы, пр…
$950,000
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Квартира 3 комнаты в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 7/9
Продается просторная 3-х комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска – д. Богатырёво! К…
$82,000
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Квартира в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Цена снижена на 1/2 жилого дома ( 1-комнатная квартира в блокированном жилом доме) в д. Прил…
$27,000
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Квартира 4 комнаты в Щомыслица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Таунхаус в 5 минутах от Минска, агрогородок Щомыслица. ❤️ Продаётся таунхаус в 134 кв.м. на …
$106,500
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Квартира 2 комнаты в Щомыслица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щомыслица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира с раздельными комнатами в блокированном доме с прилегающих уч…
$69,000
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Квартира 1 комната в Озерцо, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Продается уютная однокомнатная квартира улучшенной планировки в 10 минутах езды на обществен…
$51,900
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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