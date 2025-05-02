Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сеницкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Сеницком сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Атолино, Беларусь
Квартира 1 комната
Атолино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Стильная , укомплектованная и комфортная 1-комнатная квартира  , полностью готова к заселени…
$59,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/9
Продается 3-комн. квартира по адресу Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, …
$99,700
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
Продается уютная трехкомнатная квартира с отличным ремонтом для семьи. Экологически чистый р…
$103,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сеница, Беларусь
Квартира 1 комната
Сеница, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/11
Шикарная квартира в современном районе агрогородка Сеница   Если вы мечтаете о комфортной жи…
$69,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/10
Продаётся трёхкомнатная квартира с шикарным видом возле Минска (аг. Сенница)  Площадь по СНБ…
$125,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сеница, Беларусь
Квартира 1 комната
Сеница, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/11
Шикарная квартира в современном районе агрогородка Сеница ____________________ Если вы…
$69,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторная 3-комнатная квартира в зеленом пригороде Минска …
$70,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Юбилейный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Юбилейный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/9
Продается просторная 3-комн. квартира с ремонтом в п. Юбилейный !Минский район, п. Юбилейный…
$116,999
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Продаётся однокомнатная квартира в агрогородке Прилуки в 8 км от Минска, ул. Мира, дом 28. Х…
$59,960
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Прилуки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 3/9
Описание квартиры: 4-комнатная квартира, 3 этаж 9-этажного каркасно-блочного дома. Год пост…
$119,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Атолино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Атолино, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Продается 4-комнатная квартира с участком 8 соток в блокированном доме: аг.Атолино, ул.Зареч…
$97,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 4/11
Большая квартира почти 90м в новом комфортном доме рядом с парком. Квартира с высокими потол…
$115,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 4/11
Большая квартира почти 90м в новом комфортном доме рядом с парком. Квартира с высокими потол…
$115,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
1. Месторасположение: дом расположен в живописном месте, в 100 метрах от дома протекает река…
$93,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти