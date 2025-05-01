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Квартиры в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ковердяки, Беларусь
Квартира 1 комната
Ковердяки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
1-комнатная квартира, д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, 2011 г.п., 4 / 5 кирпич, 40,2 / 38,2 …
$33,000
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Квартира 3 комнаты в Большие Мотыкалы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Мотыкалы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 1986 г.п., 1 / 4 кирпич, 71,1 /…
$40,200
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Квартира 2 комнаты в Скоки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Скоки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, д. Скоки, ул. Мира, 1975 г.п., 2 / 3 кирпич, 51,7 / 48,7 / 29,7 / 8,0,…
$31,000
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