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Отели в Беларуси

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6 объектов найдено
Отель 784 м² в Городище, Беларусь
Отель 784 м²
Городище, Беларусь
Площадь 784 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Эксклюзивная агроусадьба в д. Городище. Пр…
$990,000
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Отель 1 563 м² в Гродно, Беларусь
Отель 1 563 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Количество этажей 3
В продаже гостиничный комплекс по адресу г.Гродно, ул.Советских Пограничников. Незавершенно…
Цена по запросу
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Отель 3 500 м² в Бобр, Беларусь
Отель 3 500 м²
Бобр, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда), площадь стр…
$659,794
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Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей.
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 350 м²
Количество этажей 4
Наименование санаторий-профилакторий.   Год постройки – 1982. Общая площадь – 3349,…
$1,10 млн
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Отель 747 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Отель 747 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 747 м²
Количество этажей 1
Продается уникальное коммерческое здание в д. Кошевники. Общая площадь здания вместе с летн…
$200,000
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Отель 814 м² в Новогрудок, Беларусь
Отель 814 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 814 м²
Количество этажей 3
Здание под отель, ресторан, музей в Новогрудке Продаем историческое здание гостинично-ресто…
$290,000
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