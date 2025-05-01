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Квартиры в Солигорске, Беларусь

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75 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/9
Просторная и светлая квартира с удачной планировкой ❤️Просторная квартира с двумя лоджиями и…
$52,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Уютная двухкомнатная квартира в Солигорске! ❤️ Отличное расположение дома и развитая инфраст…
$35,000
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Продажа однокомнатной квартиры.  ❤️ Комфортная 1-квартира с хорошим расположением! Адрес: г.…
$23,000
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 5/9
Квартира с уникальной планировкой ❤️Эта 4-комнатная квартира - настоящая находка для ценител…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Уютная 3-комнатная квартира с удачной планировкой и просторной кухней! ❤️Просторная и светла…
$49,100
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 7/7
Продаётся просторная четырёхкомнатная квартира — идеальное решение для вашей семьи! ❤️ Ищете…
$85,800
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продажа квартиры в г.Солигорск. Площадью 40.0/23.2//6.3 . Квартира расположена на 2 этаже . …
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Продажа светлой уютной трехкомнатной квартиры.  ❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманно…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/9
Квартира в благоустроенном районе ❤️ Двухкомнатная квартира в одном из лучших районов города…
$39,200
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Продается 3-комнатная квартира в центре г. Солигорска, по ул. Строителей, д.42а. Квартира ра…
$58,500
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Четырёхкомнатная квартира в Солигорске прямо возле реки! ❤️ Просторная четырёхкомнатная квар…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/9
Четырехкомнатная квартира на ул. Железнодорожная  ❤️ Хотите стильную и просторную 4-комнатну…
$48,000
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира в центре ❤️ Продается очень теплая двухкомнатная квартира в самом центр…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Продается 2-х комнатная квартира с отличным месторасположением.  Рядом расположены: СШ №8, г…
$37,700
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
Трёхкомнатная квартира в центре Солигорска! ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира всего в 10 …
$42,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Просторная 3-х комнатная квартира в центре Солигорска!  ❤️Панорамный вид с 9-го этажа, свежи…
$50,500
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/9
Уютная 3-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Представляем вашему вниманию простор…
$53,900
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/9
Уютная однокомнатная квартира в центре - ваш идеальный дом! ❤️ Продается уютная однокомнатна…
$31,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/9
Продажа трехкомнатной квартиры ❤️ Трехкомнатная квартира с хорошо продуманной планировкой с …
$40,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Продажа трехкомнатной квартиры c хорошей планировкой. ❤️ Комфортная квартира с тремя раздель…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Отличная трёхкомнатная квартира ❤️ Заезжай и живи! Просторная трёхкомнатная квартира с отлич…
$55,400
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 4/5
Уникальная двухуровневая квартира в Солигорске ❤️Эксклюзивная квартира с двумя санузлами, га…
$95,000
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 7/9
Просторная, светлая квартира в кирпичном доме рядом с парком ❤️️Продаётся просторная квартир…
$41,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира в центре Солигорска ❤️ Продаётся готовая 3-комнатная квартира в кирпичн…
$47,700
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 8/9
3-комнатная квартира в Солигорске ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с хорошим ремонтом в …
$54,500
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Продаётся 3-комнатная квартира ❤️ Трёхкомнатная квартира в тёплом кирпичном доме! Адрес: Сол…
$38,400
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Прекрасная, просторная квартира с евроремонтом Ждет Вас! Удобная локация, тихое место, больш…
$72,000
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира в центре ❤️ Продается очень теплая двухкомнатная квартира в самом центр…
$30,700
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/9
Просторная квартира с хорошим ремонтом в центре Солигорска ❤️Трёхкомнатная квартира в самом …
$44,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/9
Двухкомнатная квартира с удачной планировкой ❤️ Продаётся просторная двухкомнатная квартира …
$51,500
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Параметры недвижимости в Солигорске, Беларусь

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