Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Каменец
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Каменце, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. 40 лет БССР, 1959 г.п., 1 / 2 кирпич, 46,1 / 46,1 / 29…
$18,200
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1993 г.п., 3 / 5 кирпич, 64,7 / 62,5 / 38,8…
$23,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1980 г.п., 1 / 4 панель, 62,4 / 58,8 / 35,9…
$23,700
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в г. Каменце. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,6 кв.м, общ…
$17,200
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Матросова, 1976 г.п., 3 / 3 блок, 75,1 / 74,1 / 52,7 /…
$35,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Пионерская, 1994 г.п., 2 / 5 панель, 57,3 / 54,8 / 30,…
$23,800
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1987 г.п., 3 / 5 кирпич, 42,0 / 38,7 / 22,7…
$17,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1986 г.п., 2 / 4 панель, 53,4 / 49,8 / 27,5…
$23,700
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1988 г.п., 3 / 4 панель, 80,6 / 52,3 / 9,1,…
$35,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1981 г.п., 3 / 4 панель, 61,6 / 58,1 / 35,3…
$28,800
Оставить заявку
Квартира в Каменец, Беларусь
Квартира
Каменец, Беларусь
Площадь 57 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Каменце. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,6 кв.м, общ…
$17,200
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1986 г.п., 4 / 5 кирпич, 49,5 / 49,5 / 31,6…
$21,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1971 г.п., 1 / 3 кирпич, 56,7 / 53,8 / 34,6…
$24,800
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 5/5
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Матросова, 1990 г.п., 5 / 5 панель, 84,7 / 81,1 / 54,1…
$27,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1982 г.п., 3 / 4 панель, 63,4 / 59,8 / 36,4…
$24,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Пионерская, 1994 г.п., 1 / 5 панель, 55,1 / 30,2 / 9,1…
$29,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 2000 г.п., 2 / 5 кирпич, 82,6 / 80,0 / 51,8…
$46,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. 40 лет БССР, 1960 г.п., 2 / 2 кирпич, 41,2 / 41,2 / 29…
$12,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти