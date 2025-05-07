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Квартиры в Ряснянском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1981 г.п., 2 / 5 кирпич, 52,1 / 49,2 …
$16,600
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Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1978 г.п., 4 / 4 панель, 53,9 / 49,9 …
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 61,1 / 58,7 …
$24,800
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Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1 / 4 панель 1980 г.п., 61,3 / 58,3 /…
$20,500
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Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Железнодорожная, 1972 г.п., 1 / 2 кирпич, 52,7 / 52…
$16,000
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