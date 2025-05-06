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Квартиры в Молодечно, Беларусь

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43 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Трехкомнатная квартира в тихом центре города! ❤️ Уютная трехкомнатная квартира, готовая для …
$32,900
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/10
Продается 1/2 доля в 3-комнатной квартире в центре города Молодечно.   Основная информация: …
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 7/9
Просторная 2-комнатная квартира с возможностью перепланировки в стильную евротрешку! ❤️ Прос…
$66,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Просторная 1-комнатная квартира в Молодечно в восточном микрорайоне. Возможен обмен на 2-ком…
$41,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в г.Молодечно по ул.Ясинского,9Квартира располож…
$55,000
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
Светлая и тёплая трёшка с шикарной планировкой ❤️Отличная планировка, качественный ремонт, л…
$63,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Отличная 2-х комн. квартира на 2 этаже рядом с парком Победы! ❤️ Продается квартира полность…
$34,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/2
Однокомнатная квартира в 3 минутах от ЖД вокзала. ❤️Просторная квартира  под отделку. Адрес:…
$19,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Продается 2-комнатная квартира в самом сердце Молодечно!!! Сама квартира под ремонт, но неда…
$31,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная  квартира в г.Молодечно по улице Б. Хмельницкого,6!Квартира находитс…
$45,900
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира в г. Молодечно с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная к…
$48,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Просторная 2-комнатная квартира по улице Молодежная 24 В 2024 в доме сделан капитальный ремо…
$45,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
2-х к. квартира в кирпичном доме по ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в квартире с хорошим ремон…
$45,500
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Просторная 1-комнатная квартира в Молодечно в восточном микрорайоне. ❤️Светлая и очень уютна…
$42,000
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Квартира в Молодечно, Беларусь
Квартира
Молодечно, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома в блокированном жилом доме с гаражом! ❤️ Продается полдома в блокированном жилом дом…
$25,500
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
4-комнатная квартира с шикарной планировкой на ул. Криничная ! ❤️ Просторная квартира для бо…
$65,900
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается 3 комнатная квартира, г.Молодечно, ул. Б.Хмельницкого, 22, 5 этажного дома (1973 г…
$63,000
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/9
Продаётся просторная, уютная, светлая и тёплая однокомнатная квартира на третьем этаже в кир…
$42,000
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
Продается 1 комнатная квартира, г.Молодечно, ул. Б.Хмельницкого, 1, этажного кирпичного дома…
$28,500
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продаётся ухоженная однокомнатная квартира в историческом центре города Молодечно. Квартира …
$27,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная сталинка, с аккуратным ремонтом, полностью готова к проживанию!  Кварт…
$43,900
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре Молодечно на улице Замковая, 56 В кварт…
$44,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/2
Продается отличная однокомнатная квартира с полным новым ремонтом в центре города Молодечно …
$36,000
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира в самом сердце города возле парка Победы! ❤️ Продается уютная аккуратна…
$40,000
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Просторная однокомнатная квартира в новостройке в г. Молодечно! ❤️Внимание! Продается отличн…
$41,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Трехкомнатная квартира в центре Молодечно! ❤️Продается трехкомнатная квартира с двумя лоджия…
$48,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
2-к. квартира с шикарной планировкой на ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в просторной квартире …
$56,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Продается теплая, просторная и уютная сталинка, с неповторимым шармом старины, высокими пото…
$43,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
В продаже 3-комнатная квартира в г. Молодечно , Минская обл . Квартира расположена на комфор…
$65,000
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
2-х к. квартира на 1 этаже по ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в самом престижном районе города…
$45,500
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Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

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