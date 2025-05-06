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Квартиры в Знаменскии сельском Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Медно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Медно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира, аг. Медно, ул. Республиканская, 1976 г.п., 1 / 2 панель, 84,2 / 81,5 /…
$22,900
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Квартира 3 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1970 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,4 / 53,4 / 35…
$20,800
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Квартира в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,0 кв.м,…
$6,900
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Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,0 кв.м,…
$17,300
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Квартира в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1960 г.п., реконструкция 2018 г. 1 эта…
$17,300
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Квартира 3 комнаты в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, п. Белое озеро, 1986 г.п., 3 / 3 кирпич, 74,4 / 71,3 / 46,7 / 9,8, сан…
$49,000
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Параметры недвижимости в Знаменскии сельском Совет, Беларусь

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