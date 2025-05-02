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Квартиры в Беловежском сельском Совете, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Ленина, 1984 г.п., 4 / 4 панель, 55,8 / 53,6 / 29…
$15,600
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1984 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Школьная, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 54,7 / 52,6 / …
$26,800
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Квартира в Беловежский, Беларусь
Квартира
Беловежский, Беларусь
Площадь 101 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1984 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Лот 8715. В продаже просторная трёхкомнатная квартира на 1 этаже 4-этажного панельного дома …
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1991 г.п., 2 / 3 панель, 71,2 / 67,…
$28,800
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Школьная, 1983 г.п., 1 / 4 панель, 70,8 / 66,1 / …
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Парковая, 1986 г.п., 1 / 2 панель, 56,9 / 54,8 / …
$16,500
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1995 г.п., 3 / 3 панель, 84,0 / 80,…
$35,000
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 85,4 / 81,…
$38,000
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Параметры недвижимости в Беловежском сельском Совете, Беларусь

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