Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Беларуси

Минск
972
Гродно
26
Лида
9
Могилёвская область
5
Показать больше
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 255 объектов найдено
Производство 15 м² в Минск, Беларусь
Производство 15 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 2/4
Предлагаются в аренду производственно-складские помещения на ул. Инженерная 12 (выезд из гор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 47 м² в Минск, Беларусь
Магазин 47 м²
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 46.7м2 на первом этаже, у входа на станцию метр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск, Беларусь
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Сдаётся в аренду офисное помещение в бизнес центре по адресу: ул.Короля 9, 111.7м2.Бизнес це…
$1,066
в месяц
Оставить заявку
Магазин 61 м² в Минск, Беларусь
Магазин 61 м²
Минск, Беларусь
Площадь 61 м²
Этаж 1
Сдается помещение 60.5 кв.м. по ул. Бумажкова 37А. Первый этаж жилого дома.Стоимость аренды-…
$457
в месяц
Оставить заявку
Магазин 122 м² в Минск, Беларусь
Магазин 122 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/9
Аренда торгового помещения с отдельным входом (122,4 м2) , ул. Рафиева, 52Просторное и функц…
$2,071
в месяц
Оставить заявку
Офис 48 м² в Минск, Беларусь
Офис 48 м²
Минск, Беларусь
Площадь 48 м²
Сдаётся в аренду офис в центральной части города с развитой инфраструктурой, расположенный н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 271 м² в Минск, Беларусь
Магазин 271 м²
Минск, Беларусь
Площадь 271 м²
Этаж 1
Аренда многофункционального (торговое, офис, услуги) помещения общей площадью 271,4м2 по про…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 26 м² в Минск, Беларусь
Офис 26 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Сдается в аренду офисное помещение общей площадью 26.2 м2, находящееся на третьем этаже БЦ "…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 273 м² в Минск, Беларусь
Офис 273 м²
Минск, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 6/7
Аренда офисного блока в БЦ по ул. Жуковского 11А, площадью 273 м2.Офис состоит рабочих кабин…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 15 м² в Минск, Беларусь
Склад 15 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 2/4
Предлагаются в аренду производственно-складские помещения на ул. Инженерная 12 (выезд из гор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 005 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 005 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 005 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию автосалон /детейлинг рум площадью 1005,3 кв.м, расположенную по а…
$9,073
в месяц
Оставить заявку
Магазин 95 м² в Минск, Беларусь
Магазин 95 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
Аренда многофункционального (офис, шоурум, услуги) помещения общей площадью 95,2 кв.м. по ул…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 005 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 005 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 005 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию автосалон /детейлинг рум площадью 1005,3 кв.м, расположенный по а…
$9,073
в месяц
Оставить заявку
Магазин 24 м² в Минск, Беларусь
Магазин 24 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 23.6м2 на первом этаже здания БЦ "Террум",распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 272 м² в Минск, Беларусь
Офис 272 м²
Минск, Беларусь
Площадь 272 м²
Этаж 5
Сдается в аренду офисный блок в БЦ по ул. Жуковского 11А, площадью 272,2 м2.Пятый этаж.Офис …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 122 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 122 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/9
Аренда торгового помещения с отдельным входом (122,4 м2) , ул. Рафиева, 52Просторное и функц…
$2,071
в месяц
Оставить заявку
Офис 17 м² в Минск, Беларусь
Офис 17 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 3/4
Предлагаются в аренду офисные помещения кабинетного типа на ул. Инженерная 12 (выезд из горо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 182 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 182 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 19 м² в Минск, Беларусь
Офис 19 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Аренда помещения ул.Леси Украинки 16 на 1 этаже жилого дома.18,6 м2, 41 руб/м2, без НДС.Комм…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 90 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 90 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
В аренду предлагается помещение пищевого назначения, расположенное в аг. Острошицы, 20 км от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 113 м² в Минск, Беларусь
Магазин 113 м²
Минск, Беларусь
Площадь 113 м²
Этаж 1
Сдается в аренду торговое помещение по адресу ул.Туровского,4 площадь 113.3м2Локация:-Густон…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 1 477 м² в Пинск, Беларусь
Магазин 1 477 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 1 477 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - торговоеАдрес: Пинск, Красноармейская, 18кПлощадь: 1 477,3 м2Сдается …
$5,482
в месяц
Оставить заявку
Офис 423 м² в Минск, Беларусь
Офис 423 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 423 м²
Этаж 3/3
Офис в БЦ "Green Plaza" центр Минска! В офисе сделан современный ремонт, расположен на 3 эта…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск в Дзержинск, Беларусь
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
в месяц
Оставить заявку
Офис 323 м² в Минск, Беларусь
Офис 323 м²
Минск, Беларусь
Площадь 323 м²
Этаж 1/12
Аренда торгово - административных помещений в удобной локацииАдрес: г. Минск, ул. Богданович…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 30 м² в Орешники, Беларусь
Офис 30 м²
Орешники, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Аренда : Ваш идеальный бизнес-спутник! ❤️ Сдаются в аренду два уникальных помещения и площад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 369 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 369 м²
Минск, Беларусь
Площадь 369 м²
Этаж 1/9
Предлагаем в аренду торговое помещение м2 на ул. Веры Хоружей, 19. Помещение расположено на …
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 132 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Производство 132 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственные площади, идеально подходящие для бизнеса по изготовлени…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Офис 150 м² в Минск, Беларусь
Офис 150 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 150 м²
Этаж 7/23
Сдается офисное помещение на 7 этаже делового центра по ул. Тимирязева, 67. Льготная арендна…
$1,279
в месяц
Оставить заявку
Офис 166 м² в Минск, Беларусь
Офис 166 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 166 м²
Этаж 1/16
Аренда помещения площадью 165,5 квадратных метров, расположенное на первом этаже 16-этажного…
Цена по запросу
Оставить заявку