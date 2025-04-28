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Квартиры в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Лесной
15
Боровляны
11
Квартира Удалить
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114 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
В продаже 1-комнатная квартира в экологически чистом районе Боровляны - аг Лесной, ул. Мирна…
$52,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/10
Продается современная трехкомнатная квартира в д. Копище Минского района Чистая продажа. Рем…
$126,900
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Квартира в Копище, Беларусь
Квартира
Копище, Беларусь
Площадь 148 м²
Количество этажей 16
При покупке апартаментов – 2 парковочных мест в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/b…
$147,500
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Давайте с самого начала… Минск или пригород? Вечный вопрос: жить в суете города или наслажда…
$73,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/8
Продается  светлая и просторная  2-комнатная квартира  площадью 59.1 м2 по СНБ, расположенну…
$119,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/10
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем квартиры с прекрасным м…
$86,500
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Квартира 3 комнаты в Лесковка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесковка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается трехкомнатная квартира в блокированном доме в пригороде Минска – идеальный баланс …
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продаётся эксклюзивная с панорамным видом на Минск 3-х комнатная квартира премиум-класса 100…
$173,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Продается светлая, уютная укомплектованная 2-ух комнатная квартира с новым ремонтом, по улиц…
$145,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Просторная и светлая квартира в центре аг. Лесной ❤️ Комфортная однокомнатная квартира с отд…
$59,000
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Квартира 2 комнаты в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/10
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Представьте…   Вы просыпаетесь утром в своей новой кварт…
$78,900
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Квартира в Копище, Беларусь
Квартира
Копище, Беларусь
Площадь 57 м²
Количество этажей 16
При покупке апартаментов – парковочное место в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/bc…
$56,600
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Квартира 1 комната в Сонечный, Беларусь
Квартира 1 комната
Сонечный, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
Продается светлая и уютная однокомнатная квартира в кирпичном доме с современным вентилируем…
$72,490
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
$31,050
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/6
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Стоимость актуальна до 30.04.2025! Продается 2-комнатная квартира …
$95,800
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продается эксклюзивная евротрешка 100% готовности в самом сердце района, на крайнем этаже с …
$173,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
Эту квартиру вы можете приобрести как за наличные деньги, так и в кредит, лизинг, предусмотр…
$98,513
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается светлая, уютная трехкомнатная  квартира в самом популярном районе для тех, кто цен…
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Сонечный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сонечный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/4
Продается большая, светлая, современная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Боль…
$220,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продается эксклюзивная евротрешка 100% готовности в самом сердце района, на крайнем этаже с …
$173,000
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/23
Продаётся современная квартира с евроремонтом общей площадью указана по СНБ - 42.9.м2. Кварт…
$87,000
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Квартира в Королёв Стан, Беларусь
Квартира
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 21 м²
Продаем многофункциональное помещение!  Шикарное расположение, от Минска 10 км, Королев Стан…
$11,799
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/10
Квартира в экологически чистом районе ❤️ Однокомнатная квартира, расположенная в экологическ…
$64,900
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Продается трехкомнатная квартира с террасой в ЖК "Новая Боровая" в квартале "Каштановый" (Це…
$160,000
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Квартира 5 комнат в Боровляны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Боровляны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 356 м²
Этаж 2/2
Продажа 2 уровневого коттеджа в ближайшем пригороде Минска в д. Боровляны.  На участке разме…
$220,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 10/23
Комфортная квартира 77.4 м2 с прекрасной атмосферой и чудесными видами из окон. Солнечно, у …
$199,000
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/9
­­­­­Продается светлая 1 комнатная квартира в ЖК Новая Боровая. Без отделки. Самая популярна…
$73,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/6
Отличная 3-комнатная квартира в Новой Боровой ❤️ Стильная и комфортная квартира с уютной тер…
$189,900
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/10
Готовая однокомнатная квартира от застройщика по ул. Пилотная,22 общей площадью 44,66 м.кв №…
$77,708
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 12/23
Продается просторная двухкомнатная квартира с отличной планировкой расположенную в квартале …
$74,000
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