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Квартиры в Кобрине, Беларусь

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53 объекта найдено
Квартира в Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
Площадь 32 м²
Лот 8746. Трехкомнатная квартира на улице Некрасова в г. Кобрине. Звоните для более подробно…
$45,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1979 г.п., 3 / 4 кирпич, 31,2 / 14,7 / 6,…
$25,850
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
В г.Кобрин продаётся готовая к проживанию двухкомнатная квартира с современным евроремонтом …
$47,500
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 9/9
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1989 г.п., 9 / 9 панель, 76,4 / 76,4 / 50…
$67,000
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Квартира 4 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 2 / 5 панель, 82,6 / 80,3 / 52…
$72,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1999 г.п., 5 / 5 кирпич, 79,6 / 76,4 / 45,9 / 1…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 3/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 3 / 6 монолит, 85,42 / 81…
$76,906
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1992 г.п., 4 / 5 панель, 55,1 / 30,4 / 8,9, сан…
$32,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 3 / 4 монолит, 52,97 / 43…
$47,748
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
В г.Кобрин по ул Дружбы продаётся трёхкомнатная квартира с ремонтом, готовая к проживанию. К…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 5 / 6 монолит, 85,42 / 81…
$76,382
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1939 г.п., 2 / 2 кирпич, 42,5 / 42,5 / 36,0 / 6…
$10,300
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1955 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,3 / 62,3 / 42,4 / 9…
$52,800
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 5 / 6 монолит, 53,12 / 53…
$47,839
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже двухуровневая трёхкомнатная квартира в блокированном трёхквартирном ж…
$42,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1998 г.п., 4 / 5 панель, 57,9 / 56,0 / 30,6 /…
$48,800
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 2 / 3 кирпич 1963 г.п., 45,0 / 44,4 / 29,2 / 6…
$50,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Маршала Жукова, 1977 г.п., 2 / 5 кирпич, 50,1 / 31,1 / …
$49,500
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1980 г.п., 1 / 5 панель, 46,2 / 42,0 / 22,0 …
$26,800
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 4 / 4 монолит, 31,83 / 31…
$29,672
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Квартира в Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
Площадь 34 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в г. Кобрине. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ.СНБ - 34,…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
В г.Кобрин по ул Дзержинкого продаётся двухкомнатная квартира с ремонтом готовая к проживани…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Николаева, 1995 г.п., 5 / 5 кирпич, 64,8 / 62,3 / 37,4 …
$41,500
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 4 / 4 монолит, 51,81 / 42…
$46,740
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1983 г.п., 5 / 5 панель, - / 51,1 / 29,6 …
$36,500
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 2 / 4 монолит, 32,89 / 32…
$29,258
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1997 г.п., 5 / 5 панель, 56,9 / 55,1 / 30,4 /…
$43,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продаётся уютная и современная квартира-студия по ул.Парковой в г.Кобрине. Квартира располож…
$37,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 3 / 4 монолит, 51,81 / 42…
$46,618
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 51,0 / 47,1 / 26…
$49,500
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