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Квартиры в Жабинке, Беларусь

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19 объектов найдено
Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
$20,000
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Квартира в Жабинка, Беларусь
Квартира
Жабинка, Беларусь
Площадь 50 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Жабинке. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 63,3 кв.м, общ…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Франциска Скорины, 2012 г.п., 5 / 5 кирпич, 80,0 / 74,…
$49,900
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1964 г.п., 4 / 4 кирпич, 30,8 / 30,8 / 18,0 / …
$23,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Кирова, 1971 г.п., 4 / 4 кирпич, 40,2 / 39,7 / 24,7 / …
$24,900
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 40,5 / 40,0 / 25,8 …
$25,800
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1991 г.п., 4 / 5 панель, 37,9 / 36,9 / 19,3 / …
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 47,0 / 47,0 / 31,7 …
$26,300
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 2020 г.п., 1 / 5 кирпич, 43,0 / 40,6 / 19,1 …
$41,500
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Квартира в Жабинка, Беларусь
Квартира
Жабинка, Беларусь
Площадь 100 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Жабинке. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,0 кв.м, об…
$62,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1973 г.п., 2 / 4 кирпич, 33,2 / 33,2 / 18,5 / …
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Молодежная, 1990 г.п., 1 / 4 панель, 57,6 / 55,7 / 30,…
$32,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Коммунистическая, 1987 г.п., 5 / 5 кирпич, 34,2 / 34,2…
$33,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 2021 г.п., 3 / 5 кирпич, 43,0 / 40,6 / 19,0 …
$31,000
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Квартира 4 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Горького, 1983 г.п., 2 / 2 кирпич, 82,6 / 76,9 / 52,2 …
$41,500
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Квартира 3 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
3-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 50,7 / 50,3 / 34,7 …
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Кирова, 1971 г.п., 4 / 4 кирпич, 39,9 / 39,2 / 25,1 / …
$27,900
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Квартира 3 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Лот 8705. Звоните для более подробной информации Продаётся 3-комнатная квартира в г. Жабинка…
$38,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Свободы, 1950 г.п., 1 / 1 блок, 39,5 / 39,5 / 31,1 / 8…
$20,700
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