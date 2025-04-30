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Квартиры в Брестской области, Беларусь

Барановичи
33
Брест
972
Кобрин
52
Малорита
36
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1 288 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Костякова, 1991 г.п., 2 / 2 кирпич, 67,8 / 66,3 / 40,…
$24,250
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/15
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Октябрьской Революции, 2025 г.п., 2 / 15 монолит, 43,4 /…
$53,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1979 г.п., 3 / 4 кирпич, 31,2 / 14,7 / 6,…
$25,850
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1991 г.п., 5 / 5 кирпич, 65,1 / 62,7 / 38,…
$23,800
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. 28 июля, 1991 г.п., 8 / 9 кирпич, 69,2 / 67,5 / 38,4 / 1…
$70,000
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/9
Предлагаем 1-комнатнаую   квартиру в   г. Бресте   ул. Скрипникова, 1994 г.п., 5 / 9 кирпичо…
$36,100
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/10
В продаже 3-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Гвардейская.   Расположена на 3/10 этаже,…
$68,000
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1989 г.п., 4 / 5 кирпич, 47,9 / 47,2 …
$41,500
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2022 г.п., 2 / 9 кирпич, 83,5 / 77,3 / 71,2 / 47…
$142,000
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Куйбышева, 1933 г.п., 1 / 2 кирпич, 65,8 / 65,8 / 40,8 /…
$112,500
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Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 1959 г.п., 4 / 4 кирпич, 30,4 / 29,5 / 16,3 / 6,…
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Речицкая, 1998 г.п., 5 / 9 кирпич, 73,6 / 69,3 / 40,9 / …
$67,000
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Квартира 4 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 7/10
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Суворова, 2006 г.п., 7 / 10 панель, 98,2 / 92,8 / 58,8 /…
$87,000
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Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мичурина, 1986 г.п., 3 / 9 панель, 42,6 / 40,9 / 17,1 / …
$46,400
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 16/17
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Краснознаменная, 2015 г.п., 16 / 17 ж/б каркас + блок + …
$99,000
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/16
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Октябрьской Революции, 2017 г.п., 1 / 16 блок_кирпич, 43…
$56,000
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Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 61,1 / 58,7 …
$24,800
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Кирова, 1917 г.п., 1 / 1 кирпич, 38,3 / 33,4 / 25,0 / …
$9,300
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Скрипникова, 1994 г.п., 7 / 9 кирпич, 36,8 / 33,6 / 17,9…
$46,000
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Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 105 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г.Бресте. 2004 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ -…
$71,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1966 г.п., 5 / 5 кирпич, 41,3 / 40,5 / 25…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 6/12
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Октябрьской Революции, 2025 г.п., 6 / 12 монолит, 81,0 /…
$92,500
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карьерная, 2005 г.п., 4 / 5 кирпич, 96,7 / 94,3 / 55,0 /…
$127,500
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
Продается хорошая 3-комнатная квартира по адресу: г. Брест, ул. Карьерная в кирпичном доме 2…
$62,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 47,0 / 47,0 / 31,7 …
$26,300
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Жукова, 1936 г.п., 1 / 3 кирпич, 72,5 / 72,5 / 52,4 / 9,…
$72,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Часть жилого дома (1/2 доли, стадия строительства) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой…
$27,800
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
В г.Кобрин продаётся готовая к проживанию двухкомнатная квартира с современным евроремонтом …
$47,500
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 1997 г.п., 3 / 5 панель, 40,9 / 40,9 …
$41,700
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 10/13
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 2009 г.п., 10 / 13 блок, 60,3 / 56,5 / 29,0 …
$76,800
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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

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