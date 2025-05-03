Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Беларуси

Минск
14
Гродно
3
Могилёвская область
3
Витебская область
8
Показать больше
Производство Удалить
Очистить
99 объектов найдено
Производство 5 894 м² в Глуск, Беларусь
Производство 5 894 м²
Глуск, Беларусь
Площадь 5 894 м²
Количество этажей 2
Пpoизвoдcтвeннaя бaзa включaeт в ceбя 3 (тpи) кaпитaльныx cтpoeния: - aдминиcтpaтивнo-пpoизв…
$110,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Производство 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Производство 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
Оставить заявку
Производство 266 м² в Брест, Беларусь
Производство 266 м²
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
$87,000
Оставить заявку
Производство 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
Оставить заявку
Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
Оставить заявку
Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Продажа здания лакокрасочного цеха в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 с…
$77,800
Оставить заявку
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода. в Лынтупы, Беларусь
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода.
Лынтупы, Беларусь
Площадь 6 214 м²
Полный перечень капитальных строений и оборудования на сайтах:  www.vitebsk-region.gov.by., …
$2,02 млн
Оставить заявку
Производство 750 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 750 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продаётся современное, прибыльное производство в Минске (промзона Шабаны)!Специализация:Изго…
$155,000
Оставить заявку
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Этаж 1/2
Продается комплекс производственных зданий, занятых под склады и СТО по ул. Гурского, 3. Про…
$444,000
Оставить заявку
Производство 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Производство 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
Оставить заявку
Производство 445 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 445 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 445 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$160,000
Оставить заявку
Производство 3 373 м² в Добруш, Беларусь
Производство 3 373 м²
Добруш, Беларусь
Площадь 3 373 м²
Вы можете предложить свою цену! Производственный комплекс общей площадью - 3372,7 кв.м. АБК …
$285,000
Оставить заявку
Производство 953 м² в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Производство 953 м²
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
В бывшем панском имении в д. Старая Мышь Барановичского района Брестской области продаются 2…
$500,000
Оставить заявку
Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
Оставить заявку
Производство 1 213 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 213 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 213 м²
Этаж 1/2
Продается здание под склад или производство в городе Минске на переулке Бехтерева, 5. Площад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 1 501 м² в Пересады, Беларусь
Производство 1 501 м²
Пересады, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 1 501 м²
Этаж 1/2
Продаётся склад, расположенный на огражденной территории 0.2951 Га в агрогородке Пересады (Ж…
$220,000
Оставить заявку
Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
В 50 км от Минска, в Смолевичском районе продается или сдается в аренду здание перерабатываю…
$375,000
Оставить заявку
Производство 870 м² в Минск, Беларусь
Производство 870 м²
Минск, Беларусь
Площадь 870 м²
Этаж 2
Продается производственно-складской комплекс с офисом в престижном районе Минска! Представля…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 659 м² в Заречье, Беларусь
Производство 659 м²
Заречье, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 659 м²
Этаж 1/1
Цена с НДС,Продаётся производственное помещение рядом с Минском. В здании есть вода,санузел …
$204,228
Оставить заявку
Производство 220 м² в Минск, Беларусь
Производство 220 м²
Минск, Беларусь
Площадь 220 м²
СТО, г.Минск, ул.Липковская 4! Номер договора с агентством 185/2 от 2023-07-12
$130,000
Оставить заявку
Производство 22 306 м² в Орша, Беларусь
Производство 22 306 м²
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Количество этажей 9
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого ау…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже производственное здание площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д.…
$85,000
Оставить заявку
Производство 1 594 м² в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 594 м²
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 594 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$210,000
Оставить заявку
Производство 3 487 м² в Столбцы, Беларусь
Производство 3 487 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 3 487 м²
Этаж 2/2
Продается база, расположенная по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул…
$305,000
Оставить заявку
Производство 267 м² в Брест, Беларусь
Производство 267 м²
Брест, Беларусь
Площадь 267 м²
Здание автосервиса в собственность в промышленной зоне города Бреста (р-н Задворцы) общей пл…
$120,000
Оставить заявку
Производство 264 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 264 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
$200,000
Оставить заявку
Производство 1 220 м² в Королёво, Беларусь
Производство 1 220 м²
Королёво, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 2
Продажа здания мастерской. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 67/5 от 2025-01-31
$216,000
Оставить заявку
Производство 227 м² в Минск, Беларусь
Производство 227 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 227 м²
Этаж 1/1
Продаётся помещение мойки грузовых автомобилей недалеко от МКАД (направление - Уручье): - пл…
$260,000
Оставить заявку
Производство 853 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 853 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 853 м²
Производственно - складское здание в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н аэроп…
$157,000
Оставить заявку
Производство 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Производство 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Беларуси

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
готовый бизнес
Realting.com
Перейти