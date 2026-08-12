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Квартиры в новостройках в Беларуси

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Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
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Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Площадь 29–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2.…
Агентство
ООО «Бир Бай»
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Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 68–144 м²
3 объекта недвижимости 3
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Квартира 3 комнаты
144.2
318,183
Застройщик
Strateg Group
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Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$13,733
Год сдачи 2023
Площадь 46–118 м²
69 объектов недвижимости 69
Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов. Все для комфортной жизни!   Стоимость м2: 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.6
27,664
Квартира 2 комнаты
68.9 – 69.7
39,481 – 39,945
Квартира 3 комнаты
89.3 – 117.6
51,184 – 67,405
Застройщик
ООО "ЮРСТРОЙМАШ"
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TekceTekce
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
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Жилой комплекс «Гулливер»
Минск, Беларусь
от
$108,040
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Площадь 64–81 м²
113 объектов недвижимости 113
О проекте Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
65.3 – 68.8
129,182 – 139,376
Квартира 3 комнаты
64.2 – 81.5
127,195 – 165,041
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
от
$46,441
Год сдачи 2022
Количество этажей 18
Площадь 50–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 60.0
42,402 – 50,880
Квартира 2 комнаты
86.0
72,772
Застройщик
ЖК "Полесский"
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Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Год сдачи 2023
Количество этажей 19
Площадь 45–99 м²
45 объектов недвижимости 45
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.9
107,760
Квартира 2 комнаты
59.3 – 64.2
68,138 – 144,000
Квартира 3 комнаты
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Квартира 4 комнаты
98.7
101,671
Застройщик
ОАО БелАТЭП
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Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Показать все Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Площадь 49–126 м²
12 объектов недвижимости 12
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. …
Застройщик
Макроинжиниринг
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Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Показать все Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
$60,500
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Площадь 39–1 431 м²
18 объектов недвижимости 18
МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с …
Застройщик
ИНФОРЕАЛТ
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