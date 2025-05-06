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Квартиры в Боровлянах, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 8/9
Продается уютная двухкомнатная квартира в ЖК д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 39/1, шлагбаум…
$87,500
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Квартира 3 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
Трёхкомнатная квартира с ремонтом в центре д.Боровляны! ❤️ Большая трёхкомнатная квартира с …
$117,500
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/9
Продам двухкомнатную квартиру в Боровлянах Адрес: Боровляны, ул. Фрунзенская 39/1 Предлагаю …
$82,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 10/10
Квартира в ЖК «Янтарный»  ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с удобной и продуманной планировк…
$84,000
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Продаётся 1-комнатная квартира ❤️ Однокомнатная квартира в надёжном кирпичном доме! Адрес: д…
$53,000
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается комфортабельная трехкомнатная квартира в Боровлянах, Минского района, по ул. 40 Ле…
$110,000
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Давайте с самого начала… Минск или пригород? Вечный вопрос: жить в суете города или наслажда…
$73,000
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Квартира 4 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Продается уютная четырехкомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома, расположенная в тих…
$88,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 7/7
Продаётся прекрасная 2-х комнатная квартира 100% готовности с панорамным видом на лес в жило…
$95,000
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Квартира 5 комнат в Боровляны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Боровляны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 356 м²
Этаж 2/2
Продажа 2 уровневого коттеджа в ближайшем пригороде Минска в д. Боровляны.  На участке разме…
$220,000
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