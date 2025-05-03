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Купить земельный участок в Беларуси

630 объектов найдено
Участок земли в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Продается недостроенный  дом в 20 км от МКАД  по Брестскому направлению. Дом одноэтажный, св…
$29,900
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Участок земли в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Продаётся прекpaсный зeмельный учacтoк плoщaдью 8,6 coток, располoженный в престижном коттед…
$75,000
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Участок земли в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Участок для строительства дома в 1.5 км. от Минского моря в д. Селец 25 соток в ПНВ. До МКАД…
$39,000
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Участок земли в Мир, Беларусь
Участок земли
Мир, Беларусь
Продается земельный участок 35 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. Участок в ча…
$18,000
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Участок земли в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Дача в СТ Амкодор-202, Заболотский с/с, Смолевичский р-н, Минская обл, Московское направлени…
$17,500
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Участок земли в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Продается   участок  5 соток, в частной собственности , 9 км от МКАД, 2 км от аг. Колодищи ,…
$13,000
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Участок земли в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок в д. Шпильки. Минская обл., Дзержинский р-н, Демидовичский с/с. …
$23,500
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Участок земли в Озерский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Озерский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок в живописной деревне Дубище, Узденского района Минской области, …
$25,000
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Участок земли в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Продам участок 8,45 сот. в газифицированном СТ «Звезда» Усяжского с/с, 25 минута езды до мет…
$9,500
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Участок земли в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Продается участок в отличном местоположение - 20 км от МКАД в Пуховичском направлении.     У…
$15,000
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Участок земли в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Уникальное место для отдыха, свежего воздуха, лесных походов и тишины! ❤️Дачный дом с просто…
$8,000
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Участок земли в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в г.Бресте. Общ.С…
$41,000
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Участок земли в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Представьте себе уголок рая, где природа переплетается с человеком. В сердце живописной Бела…
$20,000
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Участок земли в Корзуны, Беларусь
Участок земли
Корзуны, Беларусь
Продается участок площадью 0,6805 соток, идеально подходящий для строительства производствен…
$70,000
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Участок земли в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельный участок в г.Бресте. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не опла…
$65,000
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Участок земли в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Большой участок в СТ Солнечное-2010. Слуцкое направление, 39 км от МКАД, недалеко от деревни…
$7,700
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Участок земли в Старинки, Беларусь
Участок земли
Старинки, Беларусь
Продаётся земельный участок площадью: 0.0999га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзерж…
$7,900
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Участок земли в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы опл…
$17,500
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Участок земли в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Каменецком р-не…
$7,300
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Участок земли в Слобода, Беларусь
Участок земли
Слобода, Беларусь
Площадь 210 м²
Продается участок в одном из приближенных к столице населенных пунктов - аг.Слобода         …
$21,000
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Участок земли в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Продается участок в деревне Белица, всего в 12 км от МКАД по Слуцкому направлению. Удобное т…
$12,800
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Участок земли в Ракитница, Беларусь
Участок земли
Ракитница, Беларусь
Площадь 256 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Жабинковском р-…
$100,000
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Участок земли в Знаменка, Беларусь
Участок земли
Знаменка, Беларусь
Дом под снос в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 45,0 кв.м. Стены: материал - строительный б…
$17,500
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Участок земли в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Участок на берегу Свислочи.Продается незавершенное законсервированное капитальное строение (…
$55,000
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Участок земли в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Участок 10 соток в 38 км от МКАД в С/Т Кабачок-2000 С/Т находится в 1,5 км от посёлка Энерге…
$8,000
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Участок земли в Минск, Беларусь
Участок земли
Минск, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Продается комплекс производственных зданий, занятых под склады и СТО по ул. Гурского, 3. Про…
$439,000
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Участок земли в Масевичи, Беларусь
Участок земли
Масевичи, Беларусь
Площадь 165 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Малоритском р-н…
$25,000
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Участок земли в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Вашему вниманию предлагается ровный и ухоженный участок 15,37 соток в агрогородке Ждановичи.…
Цена по запросу
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Участок земли в Заславль, Беларусь
Участок земли
Заславль, Беларусь
Номер договора с агентством 197/18 от 2025-04-17
$46,000
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Участок земли в Раковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Раковский сельский Совет, Беларусь
Продается участок рядом с лесом в СТ «Заранак». Большое и развитое товарищество, которое нах…
$8,500
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