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Квартиры с террасой в Беларуси

Минск
1486
Молодечно
45
Могилёв
139
Барановичи
30
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$109,433
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$144,253
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$54,717
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$72,126
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$99,485
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$116,895
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски

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