Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Коммерческая
  4. Склад

Склады в Беларуси

Минск
25
Гродно
4
Минская область
37
Брест
5
Показать больше
Склад Удалить
Очистить
77 объектов найдено
Склад 244 м² в Борисов, Беларусь
Склад 244 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Продажа одним лотом!Камеры хранения!244,4 метра квадратных (13 камер 18,8 м., в одном ряду).…
$19,500
Оставить заявку
Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
Оставить заявку
Склад 12 650 м² в Минск, Беларусь
Склад 12 650 м²
Минск, Беларусь
Площадь 12 650 м²
Количество этажей 5
Проект "Электронное золото"   О ПРОЕКТЕ   РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ НАХОДИТСЯ В МИ…
$2,10 млн
Оставить заявку
Склад 345 м² в Марьина Горка, Беларусь
Склад 345 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается склад с прямым доступом к железной дороге и погрузочными рампами! • Идеальное расп…
$399,000
Оставить заявку
Склад 2 160 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 160 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
$430,000
Оставить заявку
Склад 28 м² в Минск, Беларусь
Склад 28 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
Продается складское помещение 28,1 кв.м. (Цокольный этаж, одно окно, отопление) г. Минск, Ти…
$21,100
Оставить заявку
Склад 608 м² в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 608 м²
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
$180,000
Оставить заявку
Склад 286 м² в Станьково, Беларусь
Склад 286 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
Оставить заявку
Склад 666 м² в Заславль, Беларусь
Склад 666 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 666 м²
Этаж 1/1
Продаются в идеальном состоянии капитальные строения производственно-складского назначения п…
$245,000
Оставить заявку
Склад 1 486 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 486 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 486 м²
Количество этажей 1
Продается складской комплекс на ул. Победы, 31 в Гродно. Общая площадь 1486,2 м.кв. Холодиль…
$400,000
Оставить заявку
Склад 1 213 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 213 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 213 м²
Этаж 1/2
Продается здание под склад или производство в городе Минске на переулке Бехтерева, 5. Площад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 1 219 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 219 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 219 м²
Количество этажей 2
Продажа складских помещенийАдрес: г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 13Площадь: 1 218,8 м2 О…
$840,972
Оставить заявку
Склад 842 м² в Крупский, Беларусь
Склад 842 м²
Крупский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 842 м²
Этаж 1/1
Ищете надежное место для хранения или складирования товарных ценностей? У нас есть отличное …
$16,855
Оставить заявку
Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
Оставить заявку
Склад 1 353 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 353 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 353 м²
Количество этажей 2
Административно-складской комплекс состоит из 2 отдельностоящих капитальных строений: 1.Адм…
$350,000
Оставить заявку
Склад 206 м² в Минск, Беларусь
Склад 206 м²
Минск, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Продается помещение 206,4м2 на первом этаже с отдельным входом на Тимирязева 65А. С обратной…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 1 516 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 516 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$833,690
Оставить заявку
Склад 3 м² в Минск, Беларусь
Склад 3 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 3 м²
Этаж 7/26
Продается складское помещение (кладовая) в одном из самых престижных жилых комплексов столиц…
$5,000
Оставить заявку
Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Этаж 6/9
Продажа складских помещений на Тимирязева 67. Есть выбор. Звоните. Также в продаже большой в…
$5,000
Оставить заявку
Склад 40 м² в Минск, Беларусь
Склад 40 м²
Минск, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж -1/17
Подойдет для размещения склада или мастерской (есть возможность сделать отдельный вход с ули…
$22,700
Оставить заявку
Склад 266 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 266 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания. Находится в спокойном месте. Отдельно огорожена территория…
$25,000
Оставить заявку
Склад 300 м² в Гродно, Беларусь
Склад 300 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
$1,200
Оставить заявку
Склад 300 м² в Станьково, Беларусь
Склад 300 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
$150,000
Оставить заявку
Склад 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Склад 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
Оставить заявку
Склад 353 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 353 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 353 м²
Этаж 1/2
Складское отапливаемое помещение с офисным блоком в собственность в восточной части г. Брест…
$140,000
Оставить заявку
Склад 296 м² в Борисов, Беларусь
Склад 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
Оставить заявку
Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Этаж 6/6
Продаем помещение для склада. от 8 до 100 м2. Номер договора с агентством 22/1-25 от 2025-02-12
$17,900
Оставить заявку
Склад 159 м² в Минск, Беларусь
Склад 159 м²
Минск, Беларусь
Площадь 159 м²
Этаж 1/1
Помещение состоит из функциональных кабинетов и склада, что обеспечивает максимальную универ…
$358,000
Оставить заявку
Склад 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Склад 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$182,000
Оставить заявку
Склад 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Беларуси

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
магазины
готовый бизнес
Realting.com
Перейти