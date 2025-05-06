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Квартиры в Малорите, Беларусь

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37 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1971 г.п., 1 / 2 кирпич, 67,9 / 48,4 / 7,6…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Парковая, 1978 г.п., 4 / 5 панель, 73,5 / 72,0 / 43,4…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 2012 г.п., 1 / 5 кирпич, 60,0 / 57,0 / 30,3…
$32,000
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Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 панель, 26,8 / 26,1 / 11,…
$13,500
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Заводская, 1990 г.п., 1 / 5 кирпич, 65,6 / 62,5 / 38,…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1965 г.п., 4 / 5 кирпич, 45,0 / 44,1 / 31…
$22,000
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1991 г.п., 5 / 5 кирпич, 65,1 / 62,7 / 38,…
$23,800
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Квартира в Малорита, Беларусь
Квартира
Малорита, Беларусь
Площадь 56 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,4 кв.м,…
$18,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 48,5 / 47,1 / 27…
$21,700
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Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маяковского, 2008 г.п., 3 / 5 кирпич, 45,8 / 42,9 / 2…
$23,900
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 3 / 5 панель, 66,3 / 65,2 / 46,…
$24,000
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1998 г.п., 5 / 5 кирпич, 64,6 / 62,4 / 39,…
$21,600
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Костякова, 1991 г.п., 2 / 2 кирпич, 67,8 / 66,3 / 40,…
$24,250
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Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 2005 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,0 / 36,0 / 20,…
$16,500
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маруды, 1992 г.п., 1 / 4 панель, 71,5 / 67,3 / 42,3 /…
$39,300
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 66,7 / 65,6 / 47,…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1980 г.п., 2 / 4 блок, 42,9 / 42,1 / 29,7…
$19,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1966 г.п., 4 / 5 кирпич, 41,0 / 40,2 / 26…
$29,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1964 г.п., 2 / 4 блок, 42,5 / 30,1 / 5,8,…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1985 г.п., 1 / 4 панель, 54,9 / 30,3 / 8,8,…
$24,900
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Квартира в Малорита, Беларусь
Квартира
Малорита, Беларусь
Площадь 60 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г.Малорита. 1992 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 83,4 кв.м, общ…
$21,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1966 г.п., 5 / 5 кирпич, 41,3 / 40,5 / 25…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Советская, 1975 г.п., 5 / 5 панель, 56,5 / 55,2 / 36,9, …
$21,500
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1990 г.п., 1 / 4 панель, 84,1 / 80,4 / 54,…
$33,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 5 / 5 панель, 42,1 / 41,0 / 27,…
$18,600
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1973 г.п., 3 / 3 панель, 63,1 / 61,1 / 39…
$25,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маяковского, 2008 г.п., 4 / 5 кирпич, 60,3 / 55,8 / 3…
$22,600
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маяковского, 1988 г.п., 2 / 4 панель, 82,5 / 79,5 / 5…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1969 г.п., 4 / 4 кирпич, 41,5 / 27,5…
$26,850
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маруды, 1992 г.п., 2 / 4 панель, 53,1 / 52,0 / 30,0 /…
$23,000
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