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Квартиры в Смолевичах, Беларусь

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34 объекта найдено
Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Продается комната в трехкомнатной квартире в г. Смолевичи ❤️ Представляем вашему вниманию ую…
$14,900
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Тем, кому надоела вечная суета городского мегаполиса, и кто мечтает иметь свой уголок с прив…
$43,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
В продаже дом, разделённый на квартиры. Данная 3-х комнатная квартира расположена по адресу:…
$12,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Просторная, светлая однокомнатная квартира в новом доме 2022 года постройки.   Шаговая досту…
$53,900
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Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 5/1
$224,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Ссылка на обзор Тик Ток 3-к квартира кирпичный дом в центре г. Смолевичи 3-комнатная квартир…
$69,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/7
В продаже 1-комнатная квартира с ремонтом в г. Смолевичи. Квартира расположена на 5 этаже 7 …
$56,600
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$166,540
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
$224,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира с земельным участком. ❤️ Продается трёхкомнатная квартира с земельным уч…
$69,900
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/7
Продается отличная просторная 2-х комнатная квартира в центре г. Смолевичи на ул. Советская,…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
$198,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Просторная трехкомнатная квартира в Смолевичах рядом с водохранилищем! Стильная, просторная…
$87,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
$157,300
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$69,900
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Квартира 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Ищете комфортное жилье в тихом районе, но в центре города? Предлагаем вам уникальную возможн…
$77,800
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Ищете комфортное жилье в тихом районе, но в центре города? Предлагаем вам уникальную возможн…
$77,800
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира по адресу: г. Смолевичи, ул. Жодинская (Московское направление). Про…
$39,900
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