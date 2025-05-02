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Квартиры в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продается комната в 2х-комнатной квартире в Гатово по ул. Металлургическая 20/3   Хороший бл…
$19,900
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 62/2 от 2025-04-02
$50,500
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Квартира 4 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Продаётся великолепная 4-х комнатная квартира 100% готовности с отличным ремонтом в п.Гатово…
$73,500
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира 2 комнаты в Новый Двор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новый Двор, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 2-ух комнатная квартира всего в 4 км от МКАД в агрогородке Новый Двор! Дом …
$78,500
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Квартира 3 комнаты в Большое Стиклево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Продается 1/6 доли (квартира площадью  105 квадратных метров)  в блокированном доме. Квартир…
$105,000
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в аг. Гатово. Комнаты раздельные, расположенные на разные с…
$51,900
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Квартира 1 комната в Гатово, Беларусь
Квартира 1 комната
Гатово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Продается 1 комнатная квартира в Пуховичском направлении, в 7-ми км. от г. Минска, в аг. Гат…
$47,500
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Квартира 1 комната в Новый Двор, Беларусь
Квартира 1 комната
Новый Двор, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
Номер договора с агентством 23\1 от 2025-01-30
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Большое Стиклево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Продается 1/6 доли (квартира площадью  105 квадратных метров)  в блокированном доме. Квартир…
$105,000
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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