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Квартиры в Нарочском сельском Совете, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Квартира в Нарочь, Беларусь
Квартира
Нарочь, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Предлагается уникальное предложение под базу отдыха - два дома у самого берега озера в д. Ку…
$51,500
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Квартира 5 комнат в Нарочь, Беларусь
Квартира 5 комнат
Нарочь, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Этаж 1/2
Продается усадьба 2014 года постройки, готовая к проживанию. Курортная зона. Озеро Нарочь и …
$87,000
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Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Продаётся загородный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 87 га земель, Мядельский …
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Квартира 2 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Продается 2 комн. квартира с евроремонтом В самом красивом курортном городе Республики Белар…
$63,000
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Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Представьте себе место, где время словно остановилось, а природа раскрывает свои самые прекр…
$75,000
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Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
$135,000
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Параметры недвижимости в Нарочском сельском Совете, Беларусь

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