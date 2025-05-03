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Коттеджи в Беларуси

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462 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продаётся уникальный загородный дом с собственным прудом на участке в СТ "Полиграфист"-Линия…
$115,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается современный загородный коттедж в СТ Заранак у леса в очень живописном месте всего …
$175,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Просторный дом с террасой в агрогородке Колодищи ❤️Новый дом в агрогородке Колодищи - простр…
$179,500
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Коттедж в живописном месте ❤️ Уютный коттедж в живописной деревне Дубница, расположенный все…
$94,900
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 258 м²
Просторный дом для жизни, бизнеса и отдыха ❤️Большой дом у озера: для большой семьи, отдыха …
$194,900
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Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 165 м²
Современный коттедж в 38 км. от Минска. - Благоустроенный участок 14,96 сотки, полностью ого…
$93,900
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся новый современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$165,000
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Коттедж в Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный, двухэтажный коттедж построенный по индивидуальному проекту 2021г. пос…
$80,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 418 м²
Количество этажей 3
Продаётся элитный трехуровневый кирпичный коттедж для комфортной жизни. Коттедж находится в …
$143,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 230 м²
Стильный загородный дом! Деревня Юхновка (современный коттеджный посёлок) находится  на расс…
$200,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 632 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи. …
$690,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 202 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$179,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Специальное предложение для тех, кто ценит чистый воздух, тишину и жизнь в гармонии с природ…
$67,900
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Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
$150,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 323 м²
Шикарный коттедж, близость природы, хорошая цена!  ❤️ Продается уютный, теплый кирпичный кот…
$154,990
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 179 м²
Представляем Вашему вниманию исключительное предложение – дом в агрогородке Озеро, расположе…
$110,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж в Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Продаётся новый элитарный  уникальный загородный особняк премиум-класса в престижном коттедж…
$1,50 млн
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