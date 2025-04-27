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Квартиры в Гродно, Беларусь

однокомнатные
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127 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 14/17
Продаётся стильная и светлая 2- комнатная квартира по ул. Глухова,5 на 14 этаже 17-этажного …
$66,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/10
Продается 1- комнатная квартира («кавалерка» или для молодой семьи) в центре города на улице…
$48,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Продается 2-комнатная квартира на улице Ленина, дом 6 ( центр города).Отличное местоположени…
$40,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/14
Продается светлая, уютная однокомнатная квартира в панельно-кирпичном домена ул. Томина, рас…
$37,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/14
Продается светлая 1-комнатная квартира на ул. Глухова, 36 на 3 этаже 14-этажного монолитного…
$38,000
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Квартира 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/10
В продаже уютная 4-комнатная квартира в Октябрьском районе города Гродно на улице Славинског…
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Продается 3-комнатная квартира на улице Малыщинской, 39. Квартира расположена на 2 этаже, во…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
В продаже 2-комнатная на ул. Большая Троицкая, 16 Квартира находится на 1 этаже в кирпичном…
$75,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/12
Продается однокомнатная квартира по ул. Гданьской! Уютная квартира с современным ремонтом ра…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 8/9
Продается комната 14,1 м2 (47/100 долей в праве собственности на квартиру) в стильной и свет…
$20,500
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Квартира 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/16
Отличная 4-комнатная квартира, расположенная на 2 этаже 16-этажного дома 2022 года постройки…
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 8/8
Продается светлая и просторная 3-комнатная квартира с современным ремонтом , расположенная н…
$76,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 6/10
Продается просторная уникальная 3-комнатная квартира в хорошем районе города Гродно. Площадь…
$60,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 14/17
Продаётся стильная и светлая 2- комнатная квартира по ул. Глухова,5 на 14 этаже 17-этажного …
$66,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
В продаже 3-комнатная уютная квартира на ул.Рогачевского, 13. Квартира расположена на 5 этаж…
$49,900
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/10
Продается 1-комнатная квартира новой планировки — в зеленом, экологически чистом районе горо…
$35,500
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
В продаже 2-комнатная квартира на ул. Социалистической, 40 с отдельным входом. Дом 1900 года…
$52,000
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Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
В продаже квартира в элитном доме на ул. Менделеева,30 — Собственная терраса 46 кв.м. — Св…
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
"Продается 3-х комнатная квартира по ул. Советских пограничников, 55, на 4 этаже 5 этажного …
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Продается замечательная 3-комнатная квартира по ул. Гданьская д. 16. Квартира расположена на…
$57,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Предлагаем квартиру в одном из самых зеленых районов в Гродно! Квартира однокомнатная, с ра…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
В продаже 2 комнатная квартира по адресу: г.Гродно, ул.Менделеева, д.43.Расположена на 1 эта…
$32,500
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Продается 2-комнатная квартира в г.Гродно на ул. Домбровского 39, 1 этаж пяти — этажного дом…
$42,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 12/19
Просторная 1 -комнатная квартира — студия, в панельном доме 2020 года постройки, расположенн…
$75,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
В продаже 2-комнатная квартира в историческом центре Гродно на ул. Карла Маркса, 19. Квартир…
$48,000
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Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся половина дома в частном секторе в микрорайоне Девятовка-7.Продаётся половина дома …
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
Продается просторная, светлая 2-комнатная квартира, расположенная на 4 этаже 5 этажного пане…
$52,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Попо…
$39,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/10
Продается отличная двухкомнатная квартира в самом престижном районе, на 9 этаже 10-этажного …
$57,500
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В продаже 3-комнатная квартира в частном доме квартирного типа.Адрес: переулок Железнодорожн…
$57,000
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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