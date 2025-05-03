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Квартиры с видом на горы в Беларуси

Минск
1486
Молодечно
45
Могилёв
139
Барановичи
30
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6 объектов найдено
Пентхаус в Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
$140,138
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Комната 3 комнаты в Минск, Беларусь
Комната 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
новый проект в Анталии
$405,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$485,965
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
$138,390
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$115,080
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$51,512
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