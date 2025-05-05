Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вилейка
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Вилейке, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Уютная 4-комнатная квартира для многодетной семьи! ❤️ Продается уютная четырехкомнатная квар…
$36,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в живописном районе Вилейки ❤️ Предлагаем Вашему вниманию отличный ва…
$20,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в Минской области г. Вилейка ул.Гагарина д.15. Дом панел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира в центре Вилейки! ❤️ Уютная трехкомнатная квартира, готовая для прожи…
$38,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в зеленом районе ❤️ Представляем Вашему вниманию просторную двухкомна…
$14,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в центре города на 2 этаже. ❤️Продается уютная однокомнатная квартира…
$21,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти