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Квартиры в Бресте, Беларусь

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978 объектов найдено
Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 13/13
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Стафеева, 2009 г.п., 13 / 13 кирпич, 49,7 / 49,7 / 21,2 …
$60,500
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 12/12
Продается 2-комнатная квартира в микрорайоне Восток по улице Орловская. Квартира расположена…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Лот 8747. Звоните для более подробной информации Продается трехкомнатная квартира в центре г…
$49,500
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Наганова, 1956 г.п., 3 / 3 кирпич, 37,7 / 37,2 / 27,0 / …
$56,700
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/10
Лот 8749. Продается просторная двухкомнатная квартира на 6 этаже 10-этажного панельного дома…
$73,500
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 8/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Орловская, 1988 г.п., 8 / 9 панель, 70,4 / 66,1 / 41,2 /…
$70,200
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Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2023 г.п., 2 / 9 кирпич, 35,8 / 33,5 / 28,3 / - …
$79,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 9/10
Продаётся 3-комнатная квартира в микрорайоне Южный по улице Гвардейская. Квартира расположен…
$90,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 9/10
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Грибоедова, 2014 г.п., 9 / 10 панель, 79,9 / 76,7 / 47,4…
$84,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Суворова, 1993 г.п., 1 / 9 панель, 71,5 / 67,2 / 41,8 / …
$63,600
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/8
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Вульковская, 1998 г.п., 3 / 8 панель, 69,8 / 66,8 / 41,7…
$67,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 2004 г.п., 4 / 5 кирпич, 83,0 / 78,6 / 49,7 …
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 15/16
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 2021 г.п., 15 / 16 панель, 61,7 / 59…
$97,000
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Советская, 1928 г.п., 3 / 3 кирпич, 43,7 / 43,0 / 31,4 /…
$59,900
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/11
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Адамковская, 2019 г.п., 9 / 11 панель, 61,3 / 58,6 / 33,…
$77,000
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Центральная, 2014 г.п., 1 / 3 кирпич, 72,0 / 68,5 / 32,1…
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мошенского, 1995 г.п., 4 / 5 кирпич, 102,4 / 98,6 / 51,2…
$72,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Колесника, 2010 г.п., 1 / 5 кирпич, 73,2 / 69,5 / 40,8 /…
$88,900
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
3-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1973 г.п., 5 / 9 кирпич, 69,5 / 65,2 / 39,5 /…
$82,900
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 6/7
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 2011 г.п., 6 / 7 кирпич, 59,7 / 57,1…
$50,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/12
Лот 8669. Продаётся уютная трехкомнатная квартира в Бресте со всей мебелью и бытовой технико…
$73,000
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1960 г.п., 2 / 4 кирпич, 44,0 / 43.1 / 23,0 /…
$58,500
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Советская, 1928 г.п., 3 / 3 кирпич, 70,2 / 69,5 / 55,2 /…
$97,000
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гродненская, 1987 г.п., 4 / 9 панель, 36,9 / 36,9 / 17,1…
$38,200
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 16/16
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Фомина, 2021 г.п., 16 / 16 каркас+блок, 60,3 / 57,1 / 34…
$82,500
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/8
Продается просторная 3-комнатная квартира в микрорайоне Вулька по улице Вульковская в городе…
$67,000
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, пер. Сосновый, 1986 г.п., 5 / 5 кирпич, 67,9 / 64,6 / 38,8 /…
$51,500
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Квартира 4 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 9/10
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Васнецова, 2005 г.п., 9,10 / 10 ж/б каркас + блок, 121,5…
$122,500
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Буденного, до 1917 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,1 / 62,1 / 41,…
$79,000
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 15/16
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Октябрьской Революции, 2017 г.п., 15 / 16 монолит, 67,6 …
$112,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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