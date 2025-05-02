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Квартиры в Ленинском сельском Совете, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, п. Ленинский, ул. Заводская, 1969 г.п., 2 / 2 кирпич, 52,3 / 52,3 / 47…
$20,900
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Квартира 2 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, санаторий Буг, 1977 г.п., 5 / 5 кирпич, 49,9 / 48,1 / 29,5 / 6,9, сану…
$23,000
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Квартира 2 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, санаторий "Буг", 1977 г.п., 4 / 5 кирпич, 50,8 / 49,5 / 31,0 / 6,9, са…
$27,900
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Квартира 2 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Ленинский, ул. Космонавтов, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 41,0 / 41,0 /…
$20,600
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Квартира 2 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, санаторий "Буг", 1977 г.п., 2 / 5 кирпич, 52,0 / 33,4 / 7,2, санузел р…
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Ленинский, ул. Ленина, 1980 г.п., 3 / 3 кирпич, 51,9 / 51,2 / 32,9…
$23,000
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Параметры недвижимости в Ленинском сельском Совете, Беларусь

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