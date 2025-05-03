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Продажа офисных помещений в Беларуси

Минск
191
Гродно
18
Лида
5
Витебская область
4
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285 объектов найдено
Офис 205 м² в Минск, Беларусь
Офис 205 м²
Минск, Беларусь
Площадь 205 м²
Этаж 4/4
Продается административное помещение площадью 205,1 м2 в г.Минск, 4-й переулок Монтажников, …
$180,000
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Офис 188 м² в Минск, Беларусь
Офис 188 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 188 м²
Этаж -1
Предлагаем на продажу административно-торговый объект площадью 187 м2..Объект на первом этаж…
$199,000
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Офис 239 м² в Минск, Беларусь
Офис 239 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 239 м²
Этаж 2/4
Вашему вниманию предлагается офисное помещение 239.4 м2. Отличное местоположение объекта. Ос…
$634,410
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Офис 89 м² в Минск, Беларусь
Офис 89 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 9/9
Офис по переулку Козлова 7. Состоит из з раздельных кабинетов и санузла. В каждой комнате ко…
$62,580
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Офис 1 855 м² в Минск, Беларусь
Офис 1 855 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 855 м²
Этаж 1/3
Продается здание по улице Чеботарева 2. Состоит из 3 этажей, подвала, так же есть возможност…
$600,000
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Многофункциональные помещения в ЖК «Минск Мир» в Минск, Беларусь
Многофункциональные помещения в ЖК «Минск Мир»
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Количество этажей 15
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональные помещения площадью от  28,64 м2 до 140,18 м2 …
$107,956
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Офис 44 м² в Брест, Беларусь
Офис 44 м²
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Административное помещение в собственность в промышленной зоне микрорайона Речица города Бре…
$25,000
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Офис 1 908 м² в Брест, Беларусь
Офис 1 908 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 908 м²
Количество этажей 4
Здание многофункциональное (наименование - многофункциональный комплекс) в собственность в с…
$300,000
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Офис 425 м² в Минск, Беларусь
Офис 425 м²
Минск, Беларусь
Площадь 425 м²
Этаж 1
Продаётся офис коридорного типа в экологически чистом районе столицы. Офис расположен в тихо…
Цена по запросу
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Офис 29 м² в Минск, Беларусь
Офис 29 м²
Минск, Беларусь
Площадь 29 м²
Этаж 3
Продажа офиса Адрес: Маяковского, 176  Площадь: 28,9 м2 Помещение расположено на 3 этаже. Ви…
$28,033
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Офис 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Офис 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Офис 53 м² в Минск, Беларусь
Офис 53 м²
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
Помещение в бизнес-центре с отличным ремонтом Есть действующий арендатор на длительный срок …
$50,000
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Офис 34 м² в Минск, Беларусь
Офис 34 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский ❤️ Удобные КРЕДИТНЫЕ условия. Хотите расширить сво…
$59,000
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Офис 446 м² в Минск, Беларусь
Офис 446 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 13
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение общей площадью 446,2 м2, расположен…
$569,000
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Офис 582 м² в Гродно, Беларусь
Офис 582 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 582 м²
Количество этажей 4
Здание находится в центре города, есть лифты, санузел. Все коммуникации центральные. На 1 эт…
$8
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Офис 32 м² в Минск, Беларусь
Офис 32 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
Предлагаем вашему вниманию светлое и просторное административное помещение,расположенное в ц…
$35,090
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Офис 65 м² в Минск, Беларусь
Офис 65 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 65 м²
Этаж 1/10
Современный офис с евроремонтом. В шаговой доступности от метро. Можно как готовый бизнес с …
$93,000
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Офис 217 м² в Минск, Беларусь
Офис 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
редлагаем на продажу торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ ЦУ…
$434,000
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Офис 2 983 м² в Минск, Беларусь
Офис 2 983 м²
Минск, Беларусь
Площадь 2 983 м²
Этаж 1/9
Офисы в новом БЦ «Forum Plaza»  г. Минск, пер. Козлова, 25 Общая площадь: 2 983,2 м2 (1, 2, …
$5,37 млн
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Офис 163 м² в Минск, Беларусь
Офис 163 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 163 м²
Этаж 1/4
Продажа офисного помещения 163.3 м2 по ул. К.Чорного д.25, г. МинскОфис располагается на 1-м…
$359,260
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Офис 156 м² в Минск, Беларусь
Офис 156 м²
Минск, Беларусь
Площадь 156 м²
Этаж 3/5
Продается помещение в центре Минска предназначенное для реализации самого широкого спектра г…
$190,000
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Офис 196 м² в Минск, Беларусь
Офис 196 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/14
Продается офисное помещение общей площадью 195,9м2, расположено на 1-м этаже жилого дома по …
$293,850
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Офис 79 м² в Минск, Беларусь
Офис 79 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 6/6
Продается офис общей площадью 79,4 м2 на 6 этаже. 3 раздельных помещения, кухня - 9,0 м2, со…
$75,000
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Офис 105 м² в Минск, Беларусь
Офис 105 м²
Минск, Беларусь
Площадь 105 м²
Этаж 1/6
Продается изолированное административное помещение по ул. Ботанической. Два отдельных входа,…
$111,000
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Офис 8 м² в Минск, Беларусь
Офис 8 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 8 м²
Этаж 2/3
Продается большое офисное помещение в центре Минска! Кирпичный дом 1977 года, железобетонные…
$508,618
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Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск, Беларусь
Площадь 112 м²
Количество этажей 11
Продается административно помещение, площадью 111,7 м2 по ул. П. Мстиславца 24. Помещение ра…
$240,000
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Офис 32 м² в Минск, Беларусь
Офис 32 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
В микрорайоне Шабаны продается помещение под администрацию, офис, склад или сферу услуг! Пом…
$17,900
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Офис 28 м² в Минск, Беларусь
Офис 28 м²
Минск, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 6/6
Продается офисное помещение 27,7 м2, расположенное на 6-ом этаже, 6-ти этажного здания ул. Т…
$42,500
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Офис 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса!  Отдельностоящее здание во…
$599,000
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Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Этаж 4/21
Продажа помещений в Бизнес Центре на Тимирязева. от 16 до 290 м2. Есть склады. Есть машиноме…
$16,500
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