Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Долгосрочная аренда
  4. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Беларуси

Минск
293
Гродно
7
Витебская область
3
Минская область
24
Показать больше
Магазин Удалить
Очистить
367 объектов найдено
Магазин 47 м² в Минск, Беларусь
Магазин 47 м²
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 46.7м2 на первом этаже, у входа на станцию метр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 61 м² в Минск, Беларусь
Магазин 61 м²
Минск, Беларусь
Площадь 61 м²
Этаж 1
Сдается помещение 60.5 кв.м. по ул. Бумажкова 37А. Первый этаж жилого дома.Стоимость аренды-…
$457
в месяц
Оставить заявку
Магазин 122 м² в Минск, Беларусь
Магазин 122 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/9
Аренда торгового помещения с отдельным входом (122,4 м2) , ул. Рафиева, 52Просторное и функц…
$2,071
в месяц
Оставить заявку
Магазин 271 м² в Минск, Беларусь
Магазин 271 м²
Минск, Беларусь
Площадь 271 м²
Этаж 1
Аренда многофункционального (торговое, офис, услуги) помещения общей площадью 271,4м2 по про…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 95 м² в Минск, Беларусь
Магазин 95 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
Аренда многофункционального (офис, шоурум, услуги) помещения общей площадью 95,2 кв.м. по ул…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 24 м² в Минск, Беларусь
Магазин 24 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 23.6м2 на первом этаже здания БЦ "Террум",распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 113 м² в Минск, Беларусь
Магазин 113 м²
Минск, Беларусь
Площадь 113 м²
Этаж 1
Сдается в аренду торговое помещение по адресу ул.Туровского,4 площадь 113.3м2Локация:-Густон…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 1 477 м² в Пинск, Беларусь
Магазин 1 477 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 1 477 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - торговоеАдрес: Пинск, Красноармейская, 18кПлощадь: 1 477,3 м2Сдается …
$5,482
в месяц
Оставить заявку
Магазин 50 м² в Минск, Беларусь
Магазин 50 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Аренда помещения (торговое, офис, шоурум, услуги, общепит) общей площадью 50м2 по улице Мака…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 166 м² в Минск, Беларусь
Магазин 166 м²
Минск, Беларусь
Площадь 166 м²
Сдается в аренду административное помещение площадью 166,3 м2 по ул.Белорусская 15.Первый и …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 124 м² в Минск, Беларусь
Магазин 124 м²
Минск, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения на пр. Газеты Правда 1. 10 евр/м2 без НДС, 123.9м2. 1 этаж, отдел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 1 м² в Минск, Беларусь
Магазин 1 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/9
Первый этаж, удобный подъезд для разгрузки,  два склада,  помещение под холодильные камеры 2…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 14 м² в Минск, Беларусь
Магазин 14 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Этаж 1/9
Сдается в аренду торговое помещение в районе Лебяжий! Ищете идеальное место для вашего бизне…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 155 м² в Минск, Беларусь
Магазин 155 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду помещения, площадью от 155,2 до 321,6 м2, в центре города на улице Богданов…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 258 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 258 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в районе Вулька города Бреста общей площадью 258,3 кв.м. Изолиро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 987 м² в Минск, Беларусь
Магазин 987 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 987 м²
Этаж 1/12
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение, расположенное по адресу: г. Минск,…
$20,042
в месяц
Оставить заявку
Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 14 м² в Минск, Беларусь
Магазин 14 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 14 м²
Этаж 1/3
Комфортные помещения расположены на 1-м этаже административного здания и подойдут как для ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 124 м² в Минск, Беларусь
Магазин 124 м²
Минск, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения в ТЦ «GreenTime» Адрес: г. Минск, ул. Рудобельская, 3-53 Площадь …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 116 м² в Покрашево, Беларусь
Магазин 116 м²
Покрашево, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду магазин в 16 км от Слуцка в деревне Покрашево рядом с трассой Минск – Сл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 320 м² в Минск, Беларусь
Магазин 320 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 1
Локация: Находится на первом этаже современного торгового комплекса "ГУДВИЛ".В непосредствен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 27 м² в Минск, Беларусь
Магазин 27 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
Аренда торговых площадей в современным новом многофункциональном БЦ на проспекте Победителей…
$945
в месяц
Оставить заявку
Магазин 150 м² в Минск, Беларусь
Магазин 150 м²
Минск, Беларусь
Площадь 150 м²
Этаж 1
Сдается в аренду изолированная часть помещения общей площадью 150 м2, расположенное на перво…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 116 м² в Минск, Беларусь
Магазин 116 м²
Минск, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1/9
Добро пожаловать в мир возможностей и успеха!  Сдается современное помещение с огромным поте…
$1,157
в месяц
Оставить заявку
Магазин 68 м² в Минск, Беларусь
Магазин 68 м²
Минск, Беларусь
Площадь 68 м²
Этаж 1/9
Сдаётся в аренду помещение административно-торгового назначения площадью 68,2 кв.м. в ЖК "Ле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 58 м² в Минск, Беларусь
Магазин 58 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/25
Предлагаем в аренду торговое помещение, 57.9 м2 ,расположенное в здании многоквартирного жил…
$1,690
в месяц
Оставить заявку
Магазин 41 м² в Минск, Беларусь
Магазин 41 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/25
Светлое помещение 41.4 кв.м. на 2 этаже 25-этажного дома «Страдивари» ЖК «Маяк Минска». Дом …
$609
в месяц
Оставить заявку
Магазин 77 м² в Минск, Беларусь
Магазин 77 м²
Минск, Беларусь
Площадь 77 м²
Этаж 1
Аренда помещения пр. Победителей 63В. 76.9м2 с НДС, 35-40 евр/м2 с НДС. Помещение на 1 этаже…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 11 м² в Минск, Беларусь
Магазин 11 м²
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Сдаются в аренду торговые помещения.Локация: Находятся на первом и втором этажах современног…
Цена по запросу
Оставить заявку