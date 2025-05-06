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Квартиры в Гомельской области, Беларусь

Гомель
120
Мозырь
20
Речица
18
Рогачёв
4
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172 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/9
Номер договора с агентством 29/1 от 2025-04-24
$50,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продается светлая уютная 2-х комнатная квартира в центральном районе, расположенная по адрес…
$44,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Номер договора с агентством 89/1 от 2025-05-05
$55,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Просторная светлая квартира в уютном районе Гомеля!Адрес: Гомель, район Волотова, ул. Олимпи…
$33,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
В продаже светлая, просторная четырёхкомнатная квартира. Расположена в Железнодорожном район…
$65,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 2/10
Просторная квартира по ул Ярославская 5, на комфортном втором этаже. Инфраструктура развита,…
$63,000
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Квартира 2 комнаты в Красное, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красное, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Предлагаем идеальный вариант уютной двухкомнатной квартиры в аг. Красное, Гомельском районе …
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/10
Продаётся просторная 2-комнатная квартира  в новом доме в самом центре города с современным …
$77,900
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/7
**Расположение**: Центр города, буквально всё под рукой — кафе, магазины, транспорт, зоны дл…
$67,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/9
Продаётся уютная 3-комнатная квартира в Новобелицком районе    Улица Жемчужная 20, рядом с Т…
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира по улице Жемчужная, 32 (Новобелица, м-н Кристалл…
$39,500
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по ул. Нефтяников, 62А в городе Р…
$18,000
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Панова, 9 в городе Речица …
$22,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
По ул. Рогачевская, 4 продается трёхкомнатная квартира европейского формата (евротрёшка), об…
$60,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Продаётся светлая, просторная однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Квартира в ж…
$21,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 2/10
В продаже четырехкомнатная  квартира по улице Владимирова, 7. Квартира общей площадью 86.1 м…
$64,500
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1- комн.кв. Малосемейного типа по адресу: г.Мозырь, бульвар Юности д. 14. ( около …
$18,000
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Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается 57/100 долей одноэтажного блокированного дома общей площадью 50,4 кв.м в Советском…
$10,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/10
Просторная квартира к кирпичном доме, две огромные лоджии с видом на ул. Советскую. В 2022-…
$58,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Продаётся однокомнатная квартира в тихом спальном районе города, расположенная по адресу: г.…
$24,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
Просторная и светлая двухкомнатная квартира в хорошем состоянии. Комнаты раздельные. Окна вы…
$39,500
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/9
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру малосемейного типа, расположенную по улице Досто…
$10,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Лаконичная двухкомнатная квартира в Железнодорожном районе Гомеля. Сама она расположена в кл…
$35,000
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Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 36 м²
В продаже выделенная часть дома (квартира) по ул. Котовского.Общая площадь 35.9 кв.м. Есть у…
$21,500
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продается однокомнатная квартира по адресу: г.Мозырь, Бульвар Юности,д.21б.Квартира располож…
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Жлобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жлобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
Предлагаем вашему вниманию просторную 2-х комнатную квартиру  с качественным  ремонтом, по а…
$44,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается 2-х комнатная квартира с видом на реку в районе "Шведская горка". В квартире устан…
$63,500
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 7/9
В продаже светлая, просторная двухкомнатная квартира по ул. Огоренко, д.25 (Волотова). В ква…
$43,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Продаётся просторная 2 -комнатная квартира в  благоустроенном районе по ул. Павлова, д. 3. К…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Снежкова, 26 в городе Речи…
$25,000
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Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

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