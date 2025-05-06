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Квартиры в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
6
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29 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 5/5
Ссылка на обзор ТикТок Продается большая квартира в комплексе «Пирс» Квартира с высококлассн…
$550,000
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Пентхаус 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Пентхаус 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 5/5
Продается самая большая квартира в комплексе «Пирс» Квартира с высококлассным ремонтом и …
$550,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
1 комнатная квартира в ЖК "Пирс", в ближайшем пригороде, 7 км до Минска по скоростной трассе…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/7
Продается уютная двухкомнатная квартира в ЖК «Пирс» — ваш идеальный вариант у леса и Минског…
$95,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/7
Продается просторная 1-комнатная квартира в ЖК "Пирс" Предлагаем вашему вниманию уникальную …
$72,900
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/7
Дом монолитный 2020 года постройки. Установлены бесшумные лифты "OTIS". В квартире выполнен …
$80,000
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Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 4/6
Продается элитная четырехкомнатная квартира в загородном закрытом клубном квартале ЖК ПИРС С…
$279,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/7
Продается уютная 1-комнатная квартира-студия в ЖК «Пирс»! Адрес: аг. Ратомка, ул. Морской Ри…
$82,500
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Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/5
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира в кирпичном доме в аг.Ждановичи, ул.Парковая, дом 6;…
$85,000
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Квартира 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Дизайнерская 3-х комнатная квартира с террасой в ЖК Пирс Ратомка. Закрытая территория с детс…
$280,000
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Просторная квартира на первом высоком этаже в малоэтажной застройке современной архитектуры …
$87,000
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Скандинавская роскошь простоты.  Эта квартира создана для наслаждения жизнью каждый день в м…
$175,000
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Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
- Кирпичный дом 1993 г. Есть техэтаж. Наружные стены толщиной в полметра вместе с железобето…
$69,000
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Квартира 5 комнат в Ждановичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 146 м²
Этаж 9/10
Продается 5-ти комнатная двухуровневая квартира в Ждановичах.В квартире сделан качественный …
$300,000
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/10
Продается 2хкомнатная квартира в замечательном месте аг Ратомка. Недалеко от Минска (всего 6…
$73,500
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Квартира в Ратомка, Беларусь
Квартира
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
1 комнатная квартира в ЖК "Пирс", в ближайшем пригороде, 8 км до Минска по Молодеченской тра…
$89,900
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Квартира 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
Купить и сразу жить рядом с Минским морем! Продаем 3-комнатную квартиру в одной из лучших за…
$149,000
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Квартира 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
Продаётся современная 3-комнатная квартира в уникальном жилом комплексе «Пирс» в доме комфор…
$194,900
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/6
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$120,000
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Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/10
Двухкомнатная квартира в уникальной локации с видом на лес и Минское море (аг. Ратомка) 5 км…
$80,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
Стильная квартира в ЖК «Пирс» ❤️ Уютная однокомнатная квартира с ремонтом в престижном ЖК «П…
$89,000
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Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Этаж 2/2
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать свежим…
$249,000
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Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Номер договора с агентством 56/2 от 2025-03-27
$116,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Живите комфортно! Однокомнатная квартира с современным интересным ремонтом, мебелью и встрое…
$145,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном доме ❤️Уникальный участок в центре Ратомки с квартирой в блокирован…
$79,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/10
Продаётся просторная квартира в Ждановичах, в кирпичном доме! 3 раздельные комнаты, 2 гардер…
$125,000
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Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается четырехкомнатная квартира в престижном Жилом комплексе «Пирс» площадью по СНБ 113,…
$220,000
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Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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