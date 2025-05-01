Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Заславль
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Заславле, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Продается большая 3-комнатная квартира в Заславле Квартира в обычном советском состоянии без…
$92,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Заезжай и живи!Квартира с ремонтом, очен…
$62,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома г. Заславль. Площадью 28.5 м.…
$39,990
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/9
В продаже 2-комнатная квартира в г. Заславль. Заезжай и живи! Квартира  расположена на перво…
$74,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/10
В продаже 1-комнатная квартира в центре г. Заславль.Заезжай и живи!Квартира светлая, окна вы…
$60,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Кирпичный дом. Квартира  расположена на …
$65,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
В продаже 1-комнатная квартира в самом центре г. Заславль!Кирпичный дом. Квартира угловая.Вн…
$47,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Отличная локация и месторасположение в 1…
$61,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Просторная, светлая с отличной планировкой и ремонтом! На полу в одной комнате паркет дубовы…
$63,900
Оставить заявку
Квартира в Заславль, Беларусь
Квартира
Заславль, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается полдома ( квартира в блокированном жилом доме) в г. Заславль, 15 км от МКАД в Моло…
$119,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представьте себе… Утро, вы открываете окна, и лёгкие наполняет свежий воздух. Ни шума, ни су…
$48,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
В продаже 2-комнатная квартира в тихой локации в г. Заславль. Исторический город Заславль го…
$57,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти